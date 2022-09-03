IAEA派員常駐烏克蘭札波羅熱核電廠 拒為設非軍事區背書

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（中央社基輔2日綜合外電報導）國際原子能總署署長葛羅西率團視察完烏克蘭南部札波羅熱核電廠後今天在維也納舉行記者會表示，將有2名原能署檢查人員常駐。他並回絕基輔所提要原能署支持設非軍事區。

「華盛頓郵報」報導，國際原子能總署（IAEA）將派員常駐札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant），IAEA的俄國代表尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）表示俄方對此歡迎。

葛羅西（Rafael Mariano Grossi）率領的14人檢查團1日巡視現由俄方控制的札波羅熱核電廠。葛羅西表示，2名常駐檢查人員將擔任IAEA的耳目，提供更可靠的核電廠安全通報。

葛羅西說核電廠的實體完整性「數度遭破壞」，並說他看過並標記對核電廠建築砲擊後留下的孔洞；葛羅西說對核電廠的攻擊讓人無法接受。俄烏過去一個月互控對方砲擊核電廠。

葛羅西表示，核電廠的安全與保安系統仍可運作，備援的柴油發電機也都運轉正常，輻射偵測與緊急因應系統也都良好，但對負責運營電廠的烏克蘭人員得在俄國監視下工作的氛圍感到憂心。

葛羅西表示只要核電廠周邊持續有交火，就會有核安事故風險，「我此前擔心，現在與之後亦然，只要沒有長久穩定情況的態勢，我都擔心」。

此外，葛羅西回絕基輔當局要IAEA支持在核電廠周圍建立非軍事區的呼籲，稱IAEA不蹚入政治，「坦白說，攪進這事裡的政治已夠多了」。

德國之聲（DW）報導，IAEA視察團1日在俄軍陪同下巡視核電廠，葛羅西表示電廠所有區域檢查人員都能進入，預計7日前可公布調查報告。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，札波羅熱核電廠3月初即陷俄軍之手。（譯者：陳亦偉）1110903