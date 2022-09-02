歐盟擬設俄天然氣價格上限 IAEA人員繼留烏克蘭評估

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（中央社基輔2日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）擬對俄羅斯天然氣實施價格上限，但俄國揚言將切斷歐洲天然氣供應反制；IAEA署長在率團視察烏克蘭南部札波羅熱核電廠後已經離開，但稱人員會續留當地評估損害。

●歐盟擬設俄天然氣價格上限 俄揚言切斷所有供應

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在德國指出：「我堅信現在是該對俄羅斯輸往歐洲的天然氣價格設定上限的時候。」

范德賴恩表示，歐洲需要對俄羅斯管道天然氣實施價格上限，以阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖操控歐盟能源市場。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）則在通訊軟體Telegram發文稱，如果歐盟推動對俄羅斯天然氣的價格上限，俄羅斯將切斷對歐洲的天然氣供應。

●IAEA署長離開烏克蘭札波羅熱核電廠 團隊人員續留

聯合國（UN）旗下國際原子能總署（IAEA）的署長葛羅西（Rafael Grossi）率團視察烏克蘭南部的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）是，目前葛羅西已經離開，但他說團隊會繼續派員留在核電廠。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，自3月起遭俄軍占領，但仍由烏克蘭人員營運。烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。核電廠周邊區域近來連遭砲擊，雙方互控對方動手。

法新社報導，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）在葛羅西視察完後釋出一段影片，他在片中表示：「我們今天做到非常重要的事，那就是IAEA將留在這裡，讓全世界知道IAEA待在札波羅熱。」

葛羅西未說明有多少人留下來，又會待上多久。他稍早表示，IAEA會嘗試在這座核電廠「永久存在」。

● 貼身翻譯透露 戈巴契夫生前因俄烏交惡而深受打擊

已故蘇聯末代領袖戈巴契夫的翻譯員巴拉茲欽科（Pavel Palazhchenko）說，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）辭世前數月，因俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭而感到震驚、不知所措，且近年眼見俄烏關係惡化，心理上頗受打擊。

路透社報導，巴拉茲欽科跟隨戈巴契夫長達37年，多次陪同戈巴契夫出席美國與蘇聯之間的峰會。在1980年代，戈巴契夫與時任美國總統雷根會面，從當時的照片可以看到，巴拉茲欽科始終站在戈巴契夫身邊，俯身傾聽並傳達每一個字。

巴拉茲欽科接受路透社訪問時說：「不僅僅是2月24日展開的（特殊軍事）行動，而是俄烏關係過去數年的全面演變，對他真的是很大的打擊。這真的在情緒和心理上擊垮了他。」

「從我們和他的對話中，明顯可以看出他基於各種理由，因為（俄羅斯軍隊2月進入烏克蘭之後）發生的事情而感到震驚、不知所措。他不只相信俄烏人民之間緊緊相繫，也相信兩國互相交融。」

● 俄開學日蒲亭會學童 闡述俄版歷史敘事

俄羅斯總統蒲亭利用俄國開學日強調教授俄方觀點歷史敘事的重要，表示許多烏東地區的兒童竟不知道烏克蘭和俄羅斯曾同屬於前蘇聯。

路透社報導，蒲亭在加里寧格勒（Kaliningrad）的一個教室裡與一群從俄國各地選出的學童見面，利用俄國新學年的開學日「討論何為最重要的一課」。他並重申是迫於無奈，才派兵到烏克蘭東部保護講俄語的民眾。

在長達1小時的問答階段，蒲亭表示他對烏東兒童竟不知道烏克蘭曾和俄羅斯一樣同屬蘇聯感到十分震驚，改正這個現象是至關重要的事。蒲亭稱2014年導致烏克蘭親俄總統下台的抗議浪潮是「政變」。

蒲亭稱2014年導致烏克蘭親俄總統下台的抗議浪潮是「政變」。（譯者：陳正健）1110902