IAEA署長離開烏克蘭札波羅熱核電廠 團隊人員續留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科/基輔1日綜合外電報導）聯合國（UN）旗下國際原子能總署（IAEA）的署長葛羅西今天率團視察烏克蘭南部的札波羅熱核電廠，目前葛羅西已經離開，但他說團隊會繼續派員留在核電廠。

札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）是歐洲最大核電廠，自3月起遭俄軍占領，但仍由烏克蘭人員營運。烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。

核電廠周邊區域近來連遭砲擊，雙方互控對方動手。

法新社報導，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）在葛羅西（Rafael Grossi）視察完後釋出一段影片，他在片中表示：「我們今天做到非常重要的事，那就是IAEA將留在這裡，讓全世界知道IAEA待在札波羅熱。」

葛羅西未說明有多少人留下來，又會待上多久。他稍早表示，IAEA會嘗試在這座核電廠「永久存在」。

葛羅西還說，視察期間，「我們能在這短短幾小時，蒐集到大量資訊，我必須看到的重點都看到了，你們的解釋非常清楚」。

他並指出，儘管「條件非常艱難」，核電廠員工和主管仍「盡心盡力工作」，「專業地執行自己的任務」。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述俄國派任的當地官員報導，葛羅西離開核電廠後，有大約8至12名國際核子視察人員留下來，將住在核電廠位於安赫德鎮（Enerhodar）的旅館。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）則在通訊軟體Telegram寫道，有5名IAEA代表可能在核電廠留到3日。（譯者：楊昭彥）1110902