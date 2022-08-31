歐盟將限制俄國人入境旅行 但寬嚴程度意見分歧

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（中央社布拉格31日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天呼籲爭吵不休的歐盟各國，解決他們對限制俄羅斯公民入境旅行的歧見，並表示歐洲必須保持團結以對抗莫斯科。

波瑞爾（Josep Borrell）提出這項警告，正值歐盟各國外長齊聚捷克首都布拉格進行第二天的討論，他們料將在原則上同意暫停與莫斯科的簽證便捷化協議。此舉將使俄羅斯人取得前往歐盟國家簽證需等待更長時間並支付更多費用。

儘管烏克蘭一再呼籲讓一般俄羅斯人也為入侵烏國付出代價，但歐盟27個成員國對於是否應進一步對俄國人實施全面旅遊禁令存在互不相讓的分歧。

一些歐盟國家已限制俄羅斯人入境。東歐和北歐國家正推動徹底禁止措施，德國和法國則警告，這樣做將產生反效果。

波瑞爾抵達布拉格參加這次會議時告訴記者：「我們必須達成一項協議和一項政治決定。」他說：「我將努力促成團結…我們不能在這麼重要的事情上顯得不團結。」

一些東歐國家表示，如果沒達成協議，他們將自行推出簽證禁令。

愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）稱，旅行禁令是必要的。他說：「時機至關重要，時間的損失會讓烏克蘭人付出鮮血。」

「我們正與我們所在地區的國家進行溝通，我認為在國家安全原則下決定入境我們領土的問題，是我們國家的權限。」

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）稱，徹底的禁令將「向俄羅斯公民發出非常明確的訊息，就是當烏克蘭人民正在死去，不歡迎他們前來歐洲」。他說，有一種說法認為俄羅斯人訪問歐洲，可學到很多改變他們國家的方法，對此他不以為然。

據英國「金融時報」報導，愛沙尼亞、芬蘭、立陶宛、拉脫維亞和波蘭已完成一份聯合聲明，要求歐盟執行委員會提出措施，「果斷減少俄羅斯公民進入歐盟和申根地區（Schengen area）」。

「金融時報」引述他們的話說：「在歐盟層面實施這類措施前，我們將考慮在國家層面制定臨時措施。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也鼓吹採取更嚴厲措施，他發給路透社的電子郵件聲明稱：「對俄羅斯遊客和其他一些類別的旅客實施簽證禁令，將是對俄羅斯在歐洲心臟地帶發動種族滅絕侵略戰爭的適當回應，這場戰爭得到絕大多數俄羅斯公民支持。」

不過總體來說，布拉格這次會議的基調是嘗試達成共同立場。林克維奇斯表示，拉脫維亞將等待歐盟採取更嚴厲措施，並希望今天能就減少進入歐盟俄羅斯遊客數量的「路線圖」達成協議。

一名歐盟官員表示，擔任歐盟輪值主席國的捷克提議，外長們第一步可先同意暫停簽證便捷化協議，隨後應採取更多措施。

這位官員說，捷克外長建議，日後關於旅遊簽證禁令的任何討論，可以先關注歐盟與俄羅斯的陸地邊界地區。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過100萬俄羅斯公民經陸路進入歐盟，其中大部分經由芬蘭和愛沙尼亞。

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芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）說：「我認為我們所有歐洲國家若能共同做出決定，那會是最有效的。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）警告不要在這件事上出現分歧。她說：「我們可以一起壯大，但前提是我們要有歐洲思維，而不是退回到民族主義的蝸牛殼裡。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110831