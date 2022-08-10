加入芬蘭拉脫維亞 愛沙尼亞籲歐盟禁俄旅客入境

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（中央社愛沙尼亞首都塔林9日綜合外電報導）愛沙尼亞今天加入芬蘭、拉脫維亞的行列，一起響應烏克蘭總統澤倫斯基的呼籲，要歐洲聯盟對俄羅斯旅客關閉邊界。

美國政治新聞媒體Politico報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦請西方國家實施旅行禁令的隔天，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）推文說：「請停止發放旅遊簽證給俄羅斯人，走訪歐洲是特權，而非人權。」

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天刊出的訪問，澤倫斯基說：「最重要的制裁是關閉邊界，因為俄羅斯人正奪取他人的土地。」他並補充道，俄國人應該要「活在他們自己的世界，直到他們改變本身的理念」。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲聯盟（EU）對俄國實施一系列制裁，當中包括對俄實施空中旅行禁令，但並未對俄國旅客設限，俄國人仍可搭乘巴士或汽車進入歐盟國家。

卡拉斯指出，俄羅斯人大多從歐盟集團東側與俄接壤處入境歐盟，導致愛沙尼亞、拉脫維亞、芬蘭扛起「唯一出入點」的重擔。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天表示，她「個人的立場是，應該要對觀光業做出限制」，她也預料這個議題將在接下來歐盟國家領袖的峰會中被拿出來討論。

她告訴芬蘭國家廣播公司（Yle）說：「俄羅斯對歐洲發動侵略性、殘酷戰爭的同時，俄羅斯人還可以正常生活、在歐洲旅行、當觀光客，這都是不對的。」

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）也支持這樣的禁令，他上個月接受Politico採訪時表示，歐盟國家應該限制發放簽證給俄羅斯人，但出於人道理由者不在此限。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110810