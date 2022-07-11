立陶宛擴大限制俄飛地貨運 克宮擬聯合行動反制

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立陶宛11日擴大限制過境前往俄羅斯波羅的海飛地加里寧格勒的貨運，逐步實施之前宣布的歐盟制裁措施。（中央社製圖）

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（中央社維爾紐斯11日綜合外電報導）立陶宛今天擴大限制過境前往俄羅斯波羅的海飛地加里寧格勒的貨運，逐步實施之前宣布的歐盟制裁措施。俄羅斯和白俄羅斯領導人今天討論針對立陶宛此措施的聯合行動。

路透社報導，立陶宛海關發言人表示，今天上午開始禁止的貨品項目，包括水泥、木材、酒精和以酒精為基礎的工業化學品。

俄羅斯8日警告立陶宛和歐盟，往來 加里寧格勒 加里寧格勒小百科 加里寧格勒在第二次世界大戰結束前原名柯尼斯堡，是東普魯士首府，亦是早期16世紀普魯士公國首都。

蘇聯在二戰結束、納粹德國戰敗後，依據波茨坦協定併吞柯尼斯堡與週邊地區，並設立波羅的海艦隊總部。由於戰略重要，當地禁止外國遊客前往。

1946年，蘇聯國家元首加里寧過世，蘇聯將柯尼斯堡改名為加里寧格勒以茲紀念，週遭區域也成為今日的加里寧格勒州。

1990年代蘇聯瓦解，立陶宛、拉脫維亞與白俄羅斯紛紛獨立，使得加里寧格勒連同整個加里寧格勒州變成與俄羅斯領土不再相連的外飛地。

加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的2個不凍港。 俄羅斯聯邦1997年於該市設立特別經濟區，大力發展製造業。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Kaliningrad）的部分貨品運輸未來幾天若沒恢復，俄國將採取「嚴厲反制措施」。

法新社報導，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）針對立陶宛「非法」運輸限制對加里寧格勒造成的影響，討論可能的聯合反制行動。

克里姆林宮在聲明稿中說：「特別凸顯立陶宛對運往加里寧格勒貨物實施的非法限制情況。」

「在這樣的脈絡底下，討論到部分可能的聯合措施。」

蒲亭和魯卡申柯會談後，發表了這項聲明。

路透社報導，加里寧格勒州長今天提議全面禁止俄羅斯和波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞之間的陸路貨物移動，迫使他們利用加里寧格勒的港口。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示：「這將提供（我們）海運承運商活動，提供加里寧格勒港口作業，歐盟制裁已對加里寧格勒港口帶來重大打擊。」

由於歐洲各國政府、市場和企業憂心俄羅斯可能在原訂10天維修期後，繼續關閉運輸天然氣到德國的單一天然氣運輸管線，歐盟更新貿易限制。

加里寧格勒和北約成員立陶宛及歐盟成員波蘭接壤，仰賴經過立陶宛的鐵路和公路運輸多數商品。自6月17日歐盟制裁後，部分從俄羅斯本土到加里寧格勒的貨運運輸中斷。

人道物品或食品等生活必需品，則在豁免名單之列。

在擔心升高和俄羅斯的對峙下，孤立加里寧格勒引發的爭議，考驗歐洲落實制裁的決心。對克里姆林宮祭出的一些制裁，已讓莫斯科陷入債券違約。

歐盟官員在德國的支持下，6月底尋求折衷方案以解決對峙情況，然而消息人士告訴路透社，蘇聯時期曾受莫斯科統治的立陶宛持保留態度，認為這樣可能會被視為對克里姆林宮讓步。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110710