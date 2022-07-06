芬蘭瑞典加入北約 加拿大成第一個批准的締約國

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（中央社渥太華5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國簽署芬蘭與瑞典的入盟協議書後，加拿大快馬加鞭，今天成為第一個批准芬蘭瑞典加入這個擁核軍事聯盟的國家。

北約30個成員國今天稍早簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟，接下來由各成員國國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重大的擴張行動。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大聯邦政府在國內採取了相關行動，以迅速走完批准程序，包括授權外交部長趙美蘭（Melanie Joly）「代表加拿大採取必要行動進行批准」。

路透社報導，加拿大下議院在夏季休會前，議員們早在6月即對芬蘭和瑞典加入北約的動議進行辯論，並在表決時表達一致的支持。

加國外交部發言人表示，在動用行政程序批准兩國成員國地位之前，部長趙美蘭曾與反對派議員談話，確保他們意見一致。

趙美蘭的發言人說：「我們希望成為第一個批准的國家。」

入盟協議書的簽署意味芬蘭與瑞典可以開始參與北約會議，並獲得更多情報。然而，協議書需要所有30成員國國會的批准，芬蘭和瑞典才能獲得北約防禦條款的保護。根據這項條款，北約任何一個成員國受到攻擊，就是對所有成員國的攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110706