更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
首頁 / 國際

芬蘭瑞典加入北約 加拿大成第一個批准的締約國

2022/7/6 09:42（7/6 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北約30個成員國5日簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟。圖為兩國5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
北約30個成員國5日簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟。圖為兩國5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國簽署芬蘭與瑞典的入盟協議書後，加拿大快馬加鞭，今天成為第一個批准芬蘭瑞典加入這個擁核軍事聯盟的國家。

北約30個成員國今天稍早簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟，接下來由各成員國國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重大的擴張行動。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大聯邦政府在國內採取了相關行動，以迅速走完批准程序，包括授權外交部長趙美蘭（Melanie Joly）「代表加拿大採取必要行動進行批准」。

路透社報導，加拿大下議院在夏季休會前，議員們早在6月即對芬蘭和瑞典加入北約的動議進行辯論，並在表決時表達一致的支持。

加國外交部發言人表示，在動用行政程序批准兩國成員國地位之前，部長趙美蘭曾與反對派議員談話，確保他們意見一致。

趙美蘭的發言人說：「我們希望成為第一個批准的國家。」

入盟協議書的簽署意味芬蘭與瑞典可以開始參與北約會議，並獲得更多情報。然而，協議書需要所有30成員國國會的批准，芬蘭和瑞典才能獲得北約防禦條款的保護。根據這項條款，北約任何一個成員國受到攻擊，就是對所有成員國的攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110706

北約5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟，接下來待成員國國會批准。（中央社製圖）
北約5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟，接下來待成員國國會批准。（中央社製圖）
延伸閱讀
紐時：為對抗中俄 北約徹底轉型、大秀肌肉土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選北約峰會聚焦中國 學者：歐洲關注南海航行自由北約30國批准芬蘭瑞典入盟 下一步待各成員國會通過協議芬蘭瑞典就加入北約與土耳其協商 本週料難突破芬蘭：北約峰會前無共識 入會案恐陷僵局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北約30國批准芬蘭瑞典入盟 下一步待各成員國會通過協議