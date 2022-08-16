俄羅斯旅客借道湧入歐洲 芬蘭9/1起大幅減發簽證

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（中央社赫爾辛基16日綜合外電報導）在俄羅斯旅客蜂擁借道芬蘭湧入歐洲之際，芬蘭外交部長哈維斯托今天表示，芬蘭於9月1日起將大幅減少核發給俄國人的簽證，將減至當前核發量的10%。

法新社報導，在俄羅斯侵略烏克蘭後，北歐國家芬蘭內部對於北大西洋公約組織（NATO）的政治及民意支持度飆升，已申請成為北約會員國，但芬蘭仍是俄羅斯的歐洲聯盟（EU）鄰國中唯一沒有限制核發旅遊簽證給俄國公民的國家。

芬蘭自7月起取消防疫的邊境管制後，發現許多俄羅斯公民利用觀光簽證進入芬蘭並前進其他歐洲申根國家旅遊，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）先前表示，俄羅斯發動戰爭造成許多問題，不應允許俄羅斯公民繼續如常到歐洲旅遊。

路透社報導，哈維斯托（Pekka Haavisto）今天表示，芬蘭外交部將於9月1日起減少簽證申請預約數量，此舉將有效降低核發給俄羅斯人的簽證量。

哈維斯托在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）告訴記者：「不會完全停止核發旅遊簽證（給俄羅斯人），但它們的數量將大幅減少。」

哈維斯托指出，芬蘭在俄羅斯旅客湧入之際作此決定，俄國一個月前解除疫情相關邊境管制後，該國旅客開始利用芬蘭及其赫爾辛基-萬塔（Helsinki-Vantaa）機場，作為通往歐洲度假勝地的門戶。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110816