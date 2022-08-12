歐盟輪值主席國捷克 將提議對所有俄國人禁發簽證
2022/8/12 21:19（8/12 21:56 更新）
歐盟輪值主席捷克12日表示，對俄羅斯人一律禁止核發簽證可能是下一個制裁措施。圖為歐盟旗幟。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社布拉格12日綜合外電報導）目前擔任歐洲聯盟（EU）輪值主席的捷克共和國今天表示，對俄羅斯人一律禁止核發簽證，可能是歐盟對俄國採取的下一個制裁措施。
法新社報導，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發表聲明說，「歐盟所有會員國對俄國人斷然停發簽證，可能成為另一項非常有效的制裁措施」。
利帕夫斯基表示，他8月底將在捷克布拉格（Prague）舉行的歐盟非正式外長會議中，提出這個構想。
他說：「在俄羅斯侵略烏克蘭且愈演愈烈的這個時機，我們無法談論俄羅斯公民的一般旅遊問題。」
到目前為止，歐盟已提出6套對俄國的制裁方案。
烏克蘭總統澤倫斯基本週接受美國「華盛頓郵報」（Washington Post）訪問時呼籲西方，禁止所有俄國人民入境。他說，俄國人應「住在自己的地方，直到他們改變思維為止。」（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110812
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