傳銀行同意處理過境費支付 俄油輸中歐問題有解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格/華沙12日綜合外電報導）斯洛伐克煉油廠Slovnaft和另名消息人士表示，一家歐洲銀行已同意處理俄羅斯石油通過烏克蘭的過境費，俄方上週停止對中歐供應石油的理由因此消除。

路透社報導，相關款項如果得到各方確認，將為停供石油一週後，朝恢復對捷克供油邁進一步，也為未來對該地區支付過境費創造條件。

俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）9日表示，自4日以來，透過友誼輸油管線（Druzhba）向捷克、匈牙利和斯洛伐克的供應已暫停，因為西方實施的金融制裁造成俄國無法向烏克蘭支付管線過境費。

在匈牙利煉油廠MOL及其斯洛伐克子公司Slovnaft找到變通辦法，自行向烏克蘭管道運營商Ukrtransnafta支付費用後，10日已重新開始對匈牙利和斯洛伐克供油，但對捷克的供應尚未恢復。

與此同時，俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國家石油運輸公司今天表示，已將運送石油到捷克的費用匯款到銀行，仍有待烏克蘭確認款項。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110812