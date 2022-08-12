捷克部長：中國非可靠夥伴 台灣重要許多

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捷克歐洲事務部長貝克（右）在專訪中表示，中國不是可靠的夥伴、中資影響力小，相較之下，台灣才是重要的經濟夥伴。（圖取自twitter.com/MikulasBek）

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（中央社記者林育立柏林11日專電）捷克歐洲事務部長貝克（Mikuláš Bek）在專訪中表示，中國不是可靠的夥伴，在經濟上台灣重要許多，為因應中俄結盟，歐盟有必要擴大與西方國家的合作。

貝克在奧地利「新聞報」（Die Presse）10日刊出的專訪表示，歐洲與中國來往時要小心，不要犯過去跟俄羅斯來往一樣的錯誤，以為中國是可靠的夥伴。

自從俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，歐洲國家對莫斯科和北京的結盟充滿疑慮。

貝克研判，俄國與中國將繼續維持盟邦關係，不過由於中國比俄國強大許多，俄國對中國的依賴會加深，歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）有必要擴大與西方國家的合作。

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捷克總統齊曼（Miloš Zeman）以親中、俄和反美立場聞名，不過捷克新政府去年底上台後，亟欲調整齊曼的外交路線，醞釀退出中國與中東歐國家的合作機制，7月還高規格迎接中華民國立法院長游錫堃來訪，為捷克與中國的關係蒙上陰影。

貝克說，許多捷克人因為齊曼的緣故，以為中國很活躍，事實上中資的影響力很小，相較之下，台灣才是重要許多的經濟夥伴。（編輯：郭中翰）1110812