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索羅門群島民主遇試煉 親中總理提修憲欲延後大選
首頁 / 政治

反對中國軍演 歐洲近80位議員聲明訪台是權利

2022/8/9 20:19
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」的各國議員昨天發布聯合聲明，強調訪問台灣在內的各個國家，是國會議員的權利，未來將持續透過定期訪問、對話或合作，堅定支持台灣。

外交部發布新聞稿指出，歐洲地區福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）昨天發布聯合聲明，由俱樂部共同主席領銜，包含歐洲議會在內總計28國、共79位國會議員連署。

聲明強調，響應七大工業國組織（G7）及歐盟立場，針對中國近來以實彈軍演及經濟脅迫等方式不斷升高台海緊張局勢，表達嚴重關切。

連署議員指出，訪問包括台灣在內的各個國家，藉以增進相互瞭解，並支持自由、民主、人權和法治的普世價值，本來就是國會議員的職責與權利，任何國家不應以這些訪問為藉口，採取劍拔弩張的挑釁行為，進一步侵犯台灣的領海及領空。

連署議員重申兩岸分歧應透過和平方式解決，並要求中國不應單方面改變現狀，進而違背台灣人民的意願，並強調未來將持續透過定期訪問、對話或合作，堅定支持台灣。

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對於歐洲跨國議會平台為台灣仗義執言、進行連署，以實際行動力挺台灣，外交部表達高度歡迎與由衷感謝。

針對近日中國在台灣周邊海域的非理性軍事挑釁，外交部表示，已多次發表聲明嚴正譴責，呼籲國際社會持續聲援民主台灣，共同遏止中國威權擴張野心，全球應避免因沉默姑息，向中國傳達錯誤訊號，鼓勵北京當局採取軍事冒進行動，危害台海安全及世界和平。（編輯：林淑媛）1110809

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