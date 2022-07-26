游錫堃抵法：中共一路抗議 很怕我在國際不出名

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立法院長游錫堃率團抵法國，將參訪法國國會。他告訴中央社，台法關係深化，法國議員也敦促政府關心台灣，此行目的之一便是代表立法院感謝法國對台灣的支持。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年7月26日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）立法院長游錫堃率團抵法，25日與僑領餐敘，明後天將參訪國會。他告訴中央社，台法關係深化，法國議員也敦促政府關心台灣。面對中共一路抗議，游錫堃笑說：「他們很怕我在國際上不出名」。

立法院長游錫堃結束捷克、立陶宛訪問行程後，馬不停蹄地來到法國，繼續國會外交。25晚間他率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲一行人抵達台灣駐法代表處與僑胞會面。

游錫堃24日首站造訪南法普羅旺斯及普羅旺斯辦事處，受到南法普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d’Azur）官員熱情接待，談論產業合作的可能性，明後兩天將參訪法國國會，與法國議員相見歡。

台法國會交流近年非常密切，游錫堃告訴中央社記者，自他上任後，法國國會已有3團訪台並參訪立法院，也邀請台灣議員回訪法國。

游錫堃向中央社表示，此行主要目的有三。首先他將代表立法院感謝法國對台灣的支持，包括台灣參與世界衛生組織（WHO）在內的國際組織，及歐洲議會通過的與台灣的國際關係報告等，都有法國參與其中。第二則希望了解駐外人員在工作中是否會遇到困難，立法院也將盡其可能協助。

第三，法國在文化藝術、教育、科技、軍事國防等方面都是全球數一數二，台灣都能與之合作。「但台灣也有強項，例如半導體與高科技等，台法若有更多的互訪，及中央部會能有更多交流與合作，對兩國的幫忙都是很大的」。

游錫堃指出，台法關係正漸進式發展。俄烏戰爭後，台灣國際地位有更多人關心，例如出現「今日烏克蘭，明日台灣」等說法。美、日、澳、加，及法、英等國都非常關切印太地區局勢，這些關心都與台灣有直接或間接的關係。

法國國會友台小組敦促政府關心台灣不遺餘力，他對此表示感激。「他們長期關心台灣，對於台灣的國際地位與困境非常了解，且一直促請法國政府多注意台灣，法國政府現在對台灣也很友善」。

歐洲各國議員無視中共施壓熱情接待游錫堃，對此他幽默表示，「我到哪裡，中共就抗議到哪裡，中共很怕我在國際上不出名，都在幫助我，真的非常感激他們。他們的抗議，我現在都當成吃飯睡覺一樣，是一定需要的」。

國民黨立委萬美玲也告訴中央社記者，盼藉由國會外交，讓中華民國台灣在世界各地得到更多支持，「讓更多人知道我們是崇尚民主自由的國度」。

身為立法院教育文化委員會委員，萬美玲盼藉由這次訪問，進行更深度交流。同時在教育制度上，也希望汲取法國成功經驗，互相研討，並推動姐妹市或校際交流，從教育推動兩國的彼此認識。

民眾黨立委張其祿則表示，法國在許多領域都為世界領頭羊，與台灣有密切合作可能性。除商業外，早期台法也有武器購買的關係。在當前國際現實狀況下，台灣也應該採「分散」策略，如過去購買的法國幻象機隊等。

他認為，在俄烏戰爭與疫情影響下，民主陣營與極權國家間的競合關係，兩邊有更多議題可合作，「例如半導體產業等，都讓台灣有很好的利基，與各國形成合作默契」。

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民進黨黃世杰則說，法國參議院與國民議會過去兩年都給予台灣非常大的支持，「這次除了由院長率團親自向法國民主夥伴致謝外，也希望透過持續互訪，在共同捍衛民主價值、深化民主同盟邦誼，及科技、經貿實質交流上都能有更多進展，讓善的循環繼續下去」。

游錫堃及立委與法國僑領熱絡交流，聽取僑胞對政策時事的建言與看法，同時享用美味台灣餐點。（編輯：高照芬）1110726

游錫堃及立委與法國僑領熱絡交流，聽取僑胞對政策時事的建言與看法，同時享用美味台灣餐點。游錫堃也準備台灣鳳梨酥禮盒作為給僑胞的伴手禮。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年7月26日