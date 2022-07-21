歐洲副議長：高調訪台向中國傳遞嚇阻訊號

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歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）21日在外交部舉行的訪台記者會中表示，歐洲議會這次很高調發出訊號，其中一位副議長就在台灣訪問，就是很清楚表達歐洲議會支持台灣民主，她的來訪就是要傳遞這個訊號。中央社記者張皓安攝 111年7月21日

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（中央社記者黃雅詩台北21日電） 歐洲議會副議長畢爾今天舉行訪台記者會，被問到中國若對台發動軍事攻擊，她強調歐洲議會堅決反對任何單方面改變台海現狀的行為，她以副議長身分高調訪台，就是要傳遞一種「嚇阻」（deterrence）訊號。

畢爾（Nicola Beer）與外交部長吳釗燮今天在外交部舉行聯合記者會。

媒體詢問，即將上任的歐盟駐中大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）提到「歐盟捍衛的不是台灣獨立而是和平統一」，畢爾回應表示，台灣人民有權利決定自己的未來，歐洲議會的立場是反對任何單邊改變台海現狀的行動。

畢爾表示，歐洲對香港的幫助來得太遲，也太天真，歐洲相信北京會信守承諾給予香港自由，但承諾被撕毀，歐洲已學到教訓，不會對台灣的案例天真。

畢爾說，歐洲議會這次很高調發出訊號，其中一位副議長就在台灣訪問，就是很清楚表達歐洲議會支持台灣民主，她的來訪就是要傳遞這個訊號。

總統蔡英文（右）20日在總統府接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（左）訪問團，蔡總統說，面對威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前緣，有能力也願意與世界各國分享經驗，期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。中央社記者郭日曉攝 111年7月20日

行政院長蘇貞昌（右）19日在行政院接見歐洲議會副議長畢爾等人，並與訪問團隨行記者碰手肘致意。中央社記者王飛華攝 111年7月19日

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（中）20日參訪立法院，立法院副院長蔡其昌（右2）在議場內邀請畢爾上發言台，體驗我國國會文化。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日

畢爾強調，歐洲與台灣有共享價值，俄烏戰爭讓歐洲國家與北約變得空前團結，體認到獨裁國家不尊重國際規則，破壞和平穩定，她應中華民國立法院邀請訪台，是要傳遞嚇阻訊號，歐洲跟台灣會肩並肩捍衛民主價值。

畢爾重申，台灣人民有權決定自己未來，政治應該服務人民，讓人們能決定自己的未來。

被問到如何提升台灣的國際參與，畢爾認為，台灣已加入世界貿易組織（WTO），若能在WTO更活躍，或許能讓更多其他國際組織接受台灣以觀察員身分加入。

至於歐洲議會多次要求推動台歐盟雙邊投資協定（BIA），但進度緩慢，畢爾說，台歐之間增進學術、企業交流都是基礎，外交議題要一步一步來，她看到立法院長游錫堃目前正在捷克訪問，捷克甫接任輪值歐盟主席，這是很好的徵兆。

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對於歐盟近日與中國舉行高階經貿對話，畢爾表示，歐盟想跟中國維持好的關係，但不會影響歐盟尊重以規則為基礎的國際秩序，不代表歐盟對中國經濟脅迫立陶宛的事件採取讓步，歐盟已在WTO就此提出申訴。

畢爾說，她以副議長身分訪台是一個開始，未來會有更多雙邊訪問，盼促成洽簽雙邊投資協定，以及歐洲在台代表處得以升級，還有台歐在氣候變遷、數位轉型等各領域合作。（編輯：翟思嘉）1110721