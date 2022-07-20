聚焦美中競逐 新聞網站Axios亞洲記者常駐台北

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（中央社台北20日綜合外電報導）美國和中國在印度太平洋地區的競逐態勢日趨激烈，美國新聞網站Axios宣布首位亞洲記者常駐台北，強調台灣是「全世界唯一說中文的民主國家，也是亞洲最進步國家之一」。

Axios首位亞洲記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）在「Axios中國進軍亞洲」（Axios China moves to Asia）一文中指出，隨著北京當局希望將美國趕出印太地區並且建立自己的威權主義勢力範圍，來自這個地區的新聞傳播速度只會加快。

這是她從台北實地報導美、中區域競逐的重要之處。她強調，美國將印太視為「首要戰場」。

為何選擇台灣為駐地？

貝書穎指出，美、中在台灣議題上意見不一，但有一點雙方都不會爭論，那就是中國駐美國大使秦剛1月所說的，「台灣問題是中美之間最大的火藥桶」。

同時，台灣靠一己之力成為迷人之地。文章指出：「擁有約2400萬人口的台灣是全世界唯一說中文的民主國家，也是亞洲最進步國家之一，同性婚姻合法而且有一位捍衛性別平等的女總統。」

貝書穎認為，由於中國對印太地區的經濟和軍事主導地位增長，鄰近國家正仔細考慮結成新的聯盟關係，擱置過去敵對態勢，並且評估他們如何才能從美中競逐中受益。

日本已經成為與美國建立更緊密區域夥伴關係的有力倡導者，而韓國在新總統上任後則暗示願意淡化與日本的歷史恩怨，以建立更緊密戰線共抗北京。有時候會與中國陷入致命邊界爭端的印度正在打壓中國科技公司。其他國家沒那麼擔心北京，倒是比較關切超級大國競逐這件事本身。

文章指出，東南亞國家儘管不想在中、美之間選邊，卻日益感覺到正被逼著要這麼做。美、中還爭相向太平洋島國大獻殷勤，希望確保對戰略水道的掌控。

與此同時，中國國家主席習近平正在為打破先例的第3個任期舖路。貝書穎寫道：「Axios也將從台北報導中國國內情勢演變。」

她提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策讓上海等主要成長引擎熄火、跨境貿易受限，導致中國經濟受到重創。中國科技環境富創新精神卻已陷入困境，而它成為一個高科技監控國家的態勢則日益顯現。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1110720