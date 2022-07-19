傳裴洛西8月訪台 中國學者：可能影響拜習熱線

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（中央社記者張淑伶北京19日電）外媒引述知情人士，指美國眾議院議長裴洛西8月將訪台。中國學者吳心伯認為，此事若成真，中方會有大動作反制，甚至影響到傳聞中美中元首通話的「拜習會」。

金融時報（Financial Times）引述6名消息人士說，82歲的裴洛西 （Nancy Pelosi）將於8月率團訪台。裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。若此事成真，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，現在還無法確認這項消息。美國國會8月休會，裴洛西確實會有時間出訪，而且她想到台灣不令人意外，關鍵是拜登政府是否「放行」。

吳心伯說，裴洛西身分地位不同，又因為和美國總統拜登同屬於民主黨，訪台的意義不同，拜登政府要從影響中美關係的角度來衡量此事。如果裴洛西來，中方肯定理解為「拜登政府在對台問題上出了一招」。

以往歐美議員訪台，中共隨後常出動軍機繞台或者軍事演習。吳心伯認為，這次裴洛西若到台灣，中方反制會比以往大，也不會只限於軍事領域；加上今秋將舉行中共20大，「從國內政治的角度來說，肯定會有非常強烈的反擊」。

外媒先前報導，美方官員正努力安排美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在今年夏天通話，並考慮調降對中關稅。

吳心伯認為，從中方來講，「台灣問題比跟美國領導人的一次會晤重要得多」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘說，中國在裴洛西可能訪台的問題上已經表達非常強硬的堅決反對立場，中國對於美國干預台灣問題，會就戰略和策略來進行必要的反制。

不過，鑒於美國拜登政府和國會民主黨人的對華表現，他猜想中方也不會對於能有效遏阻裴洛西訪台抱多少期望。

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他說，不管發生什麼事，譬如中美元首舉行通話或會晤、美國取消部分對中國產品加徵關稅、裴洛西訪台或者不訪台，「反正中美關係已經很不好了，甚至可能變得更不好」。

中國外交部發言人趙立堅今天在外交部例行記者會上回應有關裴洛西8月可能訪台時說，中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。「由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。」（編輯：呂佳蓉）1110719