游錫堃受邀法國會殿堂 議員呼籲共守台灣民主

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）立法院長游錫堃與同行立委27日受法國參議院友台小組之邀參訪歷史悠久的參議院。法國議員不僅表達對強化台法關係的支持，強調台法共享價值，須合作應對挑戰並共同守護台灣民主。

立法院長游錫堃率團24日抵達法國，在國會外交架構之下分別於26、27日受邀與國民議會議員及參議員午宴交流。

參議院副議長、友台小組主席李察（Alain Richard）27日先在參議院長廊圖書館接待游錫堃等人，接著在議員卡迪克（Olivier Cadic）等人的解說帶領下參觀參議院與議場，介紹議院歷史與議事運作方式。

參議院友台小組共16位議員邀請游錫堃院長、國民黨立委孔文吉與萬美玲、民眾黨立委張其祿、民進黨立委黃世杰一行人在參議院宴會廳午宴，出席踴躍熱烈。

席間法國參議員首先表達對強化台法關係的支持，與台灣代表團針對台法合作與國際局勢交換意見，暢所欲言。

台法國會近年來關係密切，法國參議員更表示，友台小組共35位議員，是參議院中非常重要的國際交流小組，人數已經逼近中國小組的40位議員，且可能很快就會超過。

法方關切俄烏戰爭下的台海局勢，及面對中國強權持續威脅下的現況與民意。議員表示，「法國身為印太國家一員，必會捍衛印太以及台灣海峽的航行自由，毋庸置疑」。與會者皆強調，台法共享民主價值，須合作應對當前挑戰。

法國提及台灣廢除死刑制度的可能性。台灣訪團則回應，若以廢死為目標，台灣還需修改刑法，以確保無期徒刑「不得假釋」。而改變法律與民意，都還需要時間，也須與法方更多交流。

雙方也談到今年9月即將於台灣成立的台北法國學校（LIFT），身為法國海外機構協會會長的卡迪克表示將親自來台參與學校的開幕典禮。此外，法方也表示希望加強與台灣半導體產業等的經貿合作。

游錫堃院長一行人26日也受邀與7位國民議會議員進行午宴，執政黨「共和前進」（LREM）國會議員傑納泰（Anne Genetet）、國民議會友台小組前副主席博多黑（Eric Bothorel）等人皆到場表示堅定支持。

由於國民議會6月才剛完成改選，博多黑表示國民議會友台小組尚待改組，但仍在國民議會熱情接待台灣訪團，並期待未來向參議院友台小組學習，推動台法穩定交流。

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駐法國代表處吳志中代表在接受中央社專訪時表示，自2019年李察定下台法國會外交頻繁互訪機制後，台灣立院參訪團人數從4位到今年的14位，非常盛大。台灣跨黨派立委出訪，表達不同意見，凸顯民主精神。「在國會外交架構下的交換，深化台法關係，使其更加豐富」。

吳志中也在席間和法國議員說道，在10多億人的華人世界中，只有台灣的議員是真正由人民選出。「中國沒有民選、香港民選立委則被關押，因此台灣議員是珍寶，要好好保護，如同台灣的民主，所以需要法國更多支持」，言論獲在場議員讚許，紛紛表示台灣民主是華人世界的奇蹟與典範。（編輯：陳正健）1110728