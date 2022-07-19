游錫堃訪布拉格 登上捷克參議院官網首頁

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捷克參議院議長維特齊（右1）在機場歡迎立法院長游錫堃（中）來訪的照片，登上參院官網的首頁。（圖取自捷克參議院網頁senat.cz）

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（中央社記者林育立布拉格19日專電）捷克參議院議長維特齊在機場歡迎立法院長游錫堃來訪的照片，登上參院官網的首頁，可見捷克對立院訪團的高度重視。

立法院長游錫堃率朝野立委18日飛抵布拉格，展開為期4天的訪問。捷克參議院的官方網站不論是捷克文或英文首頁，都是以議長維特齊（Miloš Vystrčil）在機場接機、歡迎游錫堃來訪的照片，網友還可點選抵達當天機場記者會的現場直播。

捷克參院透過新聞稿表示，繼2年前維特齊率參院代表團以國會外交名義訪台後，游錫堃率領的台灣立院代表團應維特齊邀請訪問捷克，將可深化台捷兩國在經濟和科學研究等領域的夥伴關係。

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游錫堃這次訪問捷克受到高規格禮遇，座車車頭懸掛中華民國國旗，沿途都有警車開道，參議院大門在游錫堃來訪期間也懸掛中華民國國旗，可見捷克對立院訪團的高度重視。

游錫堃一行今天將拜訪維特齊位於中部的家鄉泰爾奇（Telč）。明天游錫堃將到參院發表演說，隨後拜會眾議院和參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談，傍晚參院將為台灣立院代表團舉辦大型晚宴。（編輯：陳惠珍）1110719