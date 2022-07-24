更多編輯台推薦新聞：
海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...
生活

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

游錫堃率團訪問立陶宛 與國會友台小組餐敘

2022/7/24 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北24日電）立法院長游錫堃率團訪問立陶宛，並與立陶宛國會友台小組餐敘。游錫堃今天表示，雙方討論具體推展國會互動事項，氣氛熱絡。友台小組對台灣非常用心，並強調「我們都要堅定為了民主自由人權等普世價值奮鬥」。

游錫堃17日出發於18日抵達捷克訪問，21日經波蘭轉機赴立陶宛；22日下午在「立陶宛－台灣論壇」的午餐演講會發表演說，23日參觀立陶宛國會大樓。

游錫堃今天在臉書粉絲團發文指出，他跟訪團成員日前與立陶宛國會友台小組餐敘聯誼交流，延續去年開放國會論壇期間民主自由人權等議題，並討論具體推展雙方國會互動事項，氣氛熱絡溫馨良好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游錫堃表示，他在看到立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）等去年曾訪台的老朋友，還有其他初次見面的新朋友非常開心。他指出，立陶宛國會友台小組的議員們對台灣非常用心，並強調「我們都要堅定為了民主自由人權等普世價值奮鬥」。

游錫堃表示，餐敘中，紅十字會跟食物銀行也到現場，致贈感謝狀跟紀念品，感謝台灣人民在俄羅斯侵略烏克蘭初期，捐款超過新台幣10億元。他再次感謝立陶宛國會友台小組的支持，大家繼續努力加油。（編輯：蘇志宗）1110724

游錫堃
游錫堃：立陶宛濟弱扶傾精神 台灣人永銘心頭 中國抗議游錫堃訪問 國會議長：立陶宛自決與誰交往
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族