游錫堃率團訪問立陶宛 與國會友台小組餐敘

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院長游錫堃率團訪問立陶宛，並與立陶宛國會友台小組餐敘。游錫堃今天表示，雙方討論具體推展國會互動事項，氣氛熱絡。友台小組對台灣非常用心，並強調「我們都要堅定為了民主自由人權等普世價值奮鬥」。

游錫堃17日出發於18日抵達捷克訪問，21日經波蘭轉機赴立陶宛；22日下午在「立陶宛－台灣論壇」的午餐演講會發表演說，23日參觀立陶宛國會大樓。

游錫堃今天在臉書粉絲團發文指出，他跟訪團成員日前與立陶宛國會友台小組餐敘聯誼交流，延續去年開放國會論壇期間民主自由人權等議題，並討論具體推展雙方國會互動事項，氣氛熱絡溫馨良好。

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游錫堃表示，他在看到立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）等去年曾訪台的老朋友，還有其他初次見面的新朋友非常開心。他指出，立陶宛國會友台小組的議員們對台灣非常用心，並強調「我們都要堅定為了民主自由人權等普世價值奮鬥」。

游錫堃表示，餐敘中，紅十字會跟食物銀行也到現場，致贈感謝狀跟紀念品，感謝台灣人民在俄羅斯侵略烏克蘭初期，捐款超過新台幣10億元。他再次感謝立陶宛國會友台小組的支持，大家繼續努力加油。（編輯：蘇志宗）1110724