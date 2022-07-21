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台捷關係里程碑 捷克眾議院首度接待台灣立院來訪

2022/7/21 07:40（7/21 08:01 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（左）熱情迎接立法院院長游錫堃（右）一行來訪。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院議長艾達莫娃（左）熱情迎接立法院院長游錫堃（右）一行來訪。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
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（中央社記者林育立布拉格20日專電）捷克眾議院議長艾達莫娃今天迎接立法院院長游錫堃一行來訪，雙方並針對兩國關係進行會談。這是捷克眾議院首度接待台灣立法院院長，為台捷關係寫下里程碑。

眾議院是捷克主要民意機構，每4年舉行一次選舉，由掌握過半席位的幾個政黨組成聯合政府。艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）是「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）的主席，該黨隸屬的中間偏右聯盟在去年10月大選贏得選戰，選後她以執政黨主席身分獲選為議長。

艾達莫娃長年對台灣友好，堪稱是捷克近年最友台的眾議院議長。

捷克眾議院大門口今天升起中華民國國旗，歡迎台灣立委團來訪，艾達莫娃與游錫堃兩人先在兩國國旗前拍照，隨後進行閉門會談並召開記者會。

艾達莫娃與立院代表團會談時表示，去年底上任的新政府在施政綱領中支持與台灣合作，眾議院外交委員會還決議支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），捷克相當重視與台灣發展關係。

針對兩國當前關係，艾達莫娃表示，她特別感謝台灣在捷克疫情最嚴重時協助抗疫，2家台灣的銀行即將在捷克成立辦事處，兩國經貿往來日益密切。

她尤其支持台灣開闢與捷克的直航，認為將可有效增加雙方人民的交流，並鼓勵台灣在捷克投資半導體業。

游錫堃在隨後舉行的記者會上承諾，立院將監督政府推動台捷關係，力促台灣開闢往返布拉格的直航航線。

游錫堃還說，他已當面邀請艾達莫娃訪問台灣，獲對方首肯，預計明年春天可望成行。（編輯：林憬屏）1110721

捷克眾議院升起中華民國國旗，歡迎台灣立法院代表團來訪。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院升起中華民國國旗，歡迎台灣立法院代表團來訪。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院議長艾達莫娃（右）與台灣立法院代表團進行會談。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院議長艾達莫娃（右）與台灣立法院代表團進行會談。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院議長艾達莫娃（左）與立法院院長游錫堃（右）在眾院舉行聯合記者會。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
捷克眾議院議長艾達莫娃（左）與立法院院長游錫堃（右）在眾院舉行聯合記者會。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日
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