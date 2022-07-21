捷克參院前議長柯佳洛挺台猝逝 游錫堃獻花致敬

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立法院院長游錫堃率團訪問捷克，20日拜會捷克參議院。游錫堃（右2）和捷克參議院議長維特齊（右1）向已故參議院議長柯佳洛遺像鞠躬致敬。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日

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（中央社記者林育立布拉格20日專電）立法院長游錫堃今天向已故捷克參議院前議長柯佳洛獻花致敬，並向柯佳洛的遺孀表示慰問，感謝柯佳洛生前力挺台灣。

長年友台的柯佳洛（Jaroslav Kubera）原擬2020年2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。柯佳洛的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）指控中國大使館威脅他不要訪台、帶給他很大壓力是導致他猝逝的主因。

同年8月底，柯佳洛的繼任者維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，成為台灣史上第一位在立院演講的非邦交國議長，引起熱烈迴響，可說完成柯佳洛的遺願。

游錫堃今天進入參院演說前，特地安排行程會晤柯薇拉。他一見到柯薇拉立刻張開雙手緊緊擁抱她，然後獻一束花給她，對她夫婿過世感到不捨。

游錫堃表示，柯佳洛因為支持台灣離開人世，他今天看到柯佳洛夫人和女兒時覺得感傷，台灣人民會永遠懷念柯佳洛和夫人對台灣的愛護。

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游錫堃接著率立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲向柯佳洛的遺像獻花致敬，感謝他在生前力挺台灣；隨後數十名柯佳洛的同袍和參院工作人員也加入致敬行列。柯佳洛生前有吸菸習慣，有人點菸向他致敬。

柯佳洛長年擔任市長和參議員，猝逝消息震驚捷克政壇，捷克參議院特地開闢一個角落，現場擺著他的遺像和他眼鏡、筆記本、菸灰缸的複製品，方便民眾悼念。遺像旁的牆上展示總統蔡英文追贈他的「特種大綬卿雲勳章」，介紹他和台灣的深厚淵源。（編輯：馮昭）1110721

立法院長游錫堃（右）20日向已故捷克參議院議長柯佳洛的遺孀柯薇拉（左）表達慰問。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日

立法院院長游錫堃（左2）率團出訪捷克，20日在捷克參議院致詞對已故參院議長柯佳洛表達懷念，柯佳洛的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）（右2）、女兒文索娃（Vendula Vinšová）在旁聆聽。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日

捷克參議院開闢一個角落紀念已故議長柯佳洛，右方牆上展示總統蔡英文追贈的「特種大綬卿雲勳章」。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日