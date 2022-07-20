參訪捷克泰爾奇 游錫堃：強鄰阻撓台灣申請世遺

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（中央社記者王承中台北20日電）立法院長游錫堃率團出訪捷克，前往捷克參議院議長維特齊家鄉、世界文化遺產泰爾奇訪問。游錫堃表示，台灣申請世界文化遺產一直受強鄰阻撓，相信未來在國際友人幫助下，能成為聯合國會員並申請成功。

應捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）的邀請，立法院長游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人出訪捷克。游錫堃表示，希望藉由訪問與捷克等國家建立更深厚的友誼，並在經貿、文化、科技各方面交換意見。

游錫堃等人昨天搭車前往維特齊的家鄉泰爾奇（Telč），受到市長布爾尼克（Vladimír Brtník）、維索基納省（Vysočina）省長施瑞克（Vítězslav Schrek）等地方首長的熱情歡迎。

游錫堃在臉書發文指出，泰爾奇的自然風景、人文藝術、建築等映入眼簾，令他相當驚豔，不愧是被聯合國教科文組織認定的世界文化遺產，更被譽為「歐洲最美七大城之一」。而在與維特齊、施瑞克及布爾尼克共進午餐時，也針對台捷的觀光旅遊、網路資安、科技產業、農業推廣等各項議題討論交流。

游錫堃表示，今年正好是泰爾奇登錄為聯合國世界文化遺產30週年，能夠造訪泰爾奇市，他覺得非常榮幸，他跟訪團一起向泰爾奇全體人民表達敬意，因為有了不起的人民，才能有如此人文薈萃的城市。

游錫堃指出，參訪泰爾奇市政廳讓他想起家鄉宜蘭。雖然宜蘭有海拔2000公尺以上的原始檜木林，但因為台灣不是聯合國的會員國，申請世界文化遺產一直受到強勢鄰居的阻撓。但相信總有一天，在國際友人的幫助下，一定能夠成為聯合國會員，並成功申請到世界文化遺產。

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游錫堃也指出，在維特齊與布爾尼克的陪同下，他與訪團成員也一同向前總統夫人歐嘉哈維爾（Olga Havelová）的紀念碑獻花及點蠟燭致意。歐嘉哈維爾在捷克民主化過程中相當重要，因為有她作最強的後盾，前總統哈維爾才能帶領捷克進行絲絨革命。

他指出，參訪泰爾奇後，他認知到，泰爾奇之所以能夠偉大，不僅是天然條件環境優渥，更是因為住在此地的居民相當重視古蹟保存，有共同守護家園的心，期待這樣的精神能傳承下去。（編輯：郭無患）1110720