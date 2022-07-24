游錫堃：捷克、立陶宛盼與台經貿投資加速發展

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）立法院長游錫堃在訪問立陶宛期間接受中央社採訪說，可以感受到捷克、立陶宛都期待與台灣的經貿投資關係能加速發展，但計畫落實需要時間，他願從國會的立場盡力扮演協調、監督角色。

游錫堃指出，他在捷克和立陶宛都備受禮遇，這不僅顯示對方對台灣的重視，也反映第一線外交人員的努力。他在捷克和立陶宛總計與兩國國會3位議長、7位副議長會面；20日在捷克參議院演說，全場起立向他鼓掌致敬，掌聲不絕於耳長達80秒。游錫堃語帶幽默告訴記者，這樣的熱情讓他「不知如何是好」。

游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲一行人昨天結束在立陶宛的訪問行程，今天啟程前往下一站法國，預定先訪問普羅旺斯。台灣2020年在普羅旺斯設立辦事處。

立陶宛媒體和國會持續關注立、台雙邊經貿投資計畫的擬定和執行狀況。游錫堃回應立陶宛媒體提問時說，國會（立法院）將督促政府持續落實深化立、台經貿關係。

游錫堃告訴中央社記者，訪問捷克、立陶宛期間，他感受到兩國的友台力量都很「心急」，政界面臨很大的民意壓力。他了解相關人士期待儘快見到具體成果，對人民有交代。

不過，游錫堃根據他在行政部門的經歷，深知落實構想、計畫需要時間。

他說，他對捷、立方面「實話實說」，依據三權分立原則，國會可發揮監督功能；身為議長，他也願意當駐處的後盾，推動協調部會合作，若捷、立等國的國會發現問題，也可向他反映，但許多工作確實需要跨部會協力。

除了與政界人士會晤，游錫堃在立陶宛也走訪數個「民主聖地」，包括見證蘇聯軍隊血腥鎮壓獨立運動的維爾紐斯電視塔、1989年8月23日「波羅的海之路」的起點舊城區大教堂廣場、位於前蘇聯特務機關國家安全委員會（KGB）大樓內的「占領與自由之戰紀念博物館」（又稱為「大屠殺受難人紀念博物館」）等。

由於紀念博物館保留KGB當年不法關押刑求與秘密槍決的場景，不少曾造訪的台灣各界人士事後分享在現場「有特殊的感覺」。

游錫堃則說，他走過台灣的白色恐怖年代，1979年美麗島事件他差點被逮捕、1980年林宅血案他遭當局塑造為嫌疑犯、1981年發生陳文成命案；博物館的內部陳設他一看就大概知道「是怎麼一回事」。

他說：「台灣也曾有立陶宛經歷過的事，只是台灣的政治情勢比較特殊，大家對台灣史比較不瞭解。」

立陶宛1990年3月11日發表「復國宣言」；蘇聯1991年9月承認立陶宛獨立，隨後於12月解體。

不過，立陶宛至今仍持續遭遇來自俄羅斯的安全威脅；中國則一再宣稱對台灣擁有主權。游錫堃訪立期間，中國駐立陶宛代辦處批評立方罔顧大局，執意邀請游錫堃「台獨」頑固分子來立陶宛「竄訪」，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

對此，游錫堃受訪時幽默表示，這大概就是佛教所謂的「逆增上緣」。對於中方的「重視」、協助提升他在國際間的知名度，他「心懷感恩」。

他提到，台灣與捷克、立陶宛等國的關係近年多有突破，這有賴相對有利的國際客觀形勢和台灣內部情勢以及第一線人員的努力。他說，訪問捷、立期間獲高規格接待是許多人努力的成果，他也對總統蔡英文的領導表示肯定。（編輯：周永捷）1110724