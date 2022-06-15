立陶宛擬9月設在台貿易辦事處 下週還有官員訪台[影]

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（中央社記者游凱翔台北15日電）立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜今天表示，立陶宛駐台北經貿辦事處預計今年9月開館，駐台代表正在遴選中，屆時正式開館後必定進一步深化雙邊關係；她也預告，下週將會有其他立陶宛官員訪台。

立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖共10人於12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問，並於今天下午舉行記者會；這也是台灣去年11月18日設駐立陶宛台灣代表處後，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員。

由於立陶宛經濟部日前提到將於今年秋天在台灣開設立陶宛駐台北經貿辦事處，媒體關切具體時程、駐台代表人選等議題。

聶琉嫻娜回應，立陶宛經濟部確實日前宣布在秋天設處，因此希望的時間點是在今年9月，正式開設後必定進一步深化雙邊關係，且也即將展開駐台代表遴選作業，由於台立關係在立陶宛的討論度很高，「相信遴選會很激烈」。

她也預告，下禮拜也會有其他立陶宛官員訪台，相信與台灣相關部會的合作下，未來雙方會有更好經濟成果與數字。

聶琉嫻娜致詞強調，這是她首次來到台灣，台灣與立陶宛共享民主人權與法治，當受到極權國家壓力時，她確信民主國家必須要團結在一起。（編輯：蘇龍麒）1110615

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

外交部政次曾厚仁（右5）與立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（右6）訪團合影，代表台灣政府與人民感謝立陶宛對台支持。（外交部提供）