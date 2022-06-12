立陶宛經創部政次抵台 聚焦半導體與產業互補合作

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（中央社記者張璦台北12日電）立陶宛經創部政務次長聶琉嫻娜率訪團抵台，財政部長蘇建榮今晚將設宴接待；經濟部與立國訪團也將針對台、立優勢產業互補議題進行交流，立陶宛訪團並將前往工研院，吸取台灣半導體人才培育模式經驗作為參考。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖，已經於今天抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問。這是台灣去年11月18日設「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員。

台立兩國近來往來密切，繼國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率領產官學研共計66人「中東歐經貿考察團」拜訪斯洛伐克、捷克、立陶宛後；台灣今年3月再度派出以專家為主的小規模考察團前往上述三國訪問，並有外交部、經濟部、科技部和教育部等官員隨團參與。

當時，立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，立陶宛有成為半導體先進國家所需的知識與專家，而台灣在相關領域的知識與經驗對立陶宛而言十分重要。

經濟部官員今天指出，聶琉嫻娜這次回訪，將由經濟部次長陳正祺設宴接待，會中主要將針對台、立兩國產業如何互補進行交流；舉例而言，立陶宛擁有雷射技術優勢，可運用在台灣的半導體和精密機械場域，兩國可開展此類合作。

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經濟部官員指出，立陶宛對台灣半導體相當有興趣，並想有參與半導體供應鏈的能力，台灣則建議從人力培育開始，因此這次聶琉嫻娜等人也將前往工研院，參考台灣半導體人才培養模式；至於具體行程時間，則由外交部安排。

此外，財政部長蘇建榮、次長阮清華今晚設宴歡迎聶琉嫻娜等人，官員對中央社記者表示，阮清華去年曾隨考察團訪問立陶宛，今晚應會針對先前相關合作，交流洽商進程。（編輯：林淑媛）1110612