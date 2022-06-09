學者：歐洲領袖終於體認台灣經濟重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瑞典烏普薩拉9日綜合外電報導）台灣與歐洲聯盟（EU）日前舉行首次部長級經濟對話。有學者說，歐洲領袖總算開始理解台灣的經濟重要性，半導體供應鏈的緊張局勢大大促進了這種體認。

台灣的經濟部長王美花本月2日與歐盟執行委員會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）舉行首次部長級經濟對話，會中同意設立平台以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題上進一步探討合作可能性。

法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）台灣安全與外交計畫主任波恩達茲（Antoine Bondaz）接受「美國之音」（VOA）訪問時說：「這的確是個好消息，不僅是因為歐盟承諾與台灣的政府進行高層級對話，更因為這符合歐洲經濟利益。」

他說：「歐洲領袖終於開始理解台灣的經濟重要性，而不只是談論台灣與中國之間的緊張關係。半導體供應鏈的緊張局勢大大促進了這種體認。」

歐盟今年2月正式公布「歐洲晶片法案」（EU Chips Act），旨在確保歐盟自主供應晶片的安全。負責內部市場事務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）說，台灣在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲使用的半導體可能有50%是在台灣生產，台灣擁有許多專業知識，歐洲當然歡迎包括台積電在內的所有公司。

美國之音提到，歐盟近年一直試圖在印度太平洋地區結交多樣化的戰略合作夥伴，其中就包括台灣。

歐盟去年9月發布印太地區合作戰略公報，其中有5處提及台灣，被認為是歐盟在印太合作戰略聯合公報的官方文件中首度明確納入台灣，並將台灣視為歐盟在印太地區的重要合作夥伴。

美國之音還提及，除了台灣特殊的經濟地位之外，也可從西方國家對於中國態度的轉變來解讀這次台灣與歐盟的部長級會談，歐美媒體近年來對台灣的關注有增無減，但歐盟官方對中國立場的轉變，無疑更為關鍵。

烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭後，中國的立場顯然加速了歐盟開始重新審視和調整歐中及歐台關係的步伐。

德國對外關係委員會研究員胡立希（Tim Ruhlig）說，歐盟對歐中關係的看法正出現重大轉變，中國對俄烏戰爭的立場，以及對立陶宛的經濟脅迫，都促成了此一發展，而這兩者都與台灣間接相關，促使歐盟重新考慮對台態度。

波恩達茲認為，歐盟和台灣的合作不應局限於晶片等技術領域，還可在更廣泛的領域中找尋合作的可能性。

他說，歐盟的目的並非要對中國指手畫腳，也不是要質疑歐盟奉行的一中政策，「只是為了深化與印太地區一個關鍵夥伴的經濟關係」。（編輯：李佩珊、曾依璇）1110609