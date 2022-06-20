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立陶宛食品局官員感謝伸援手 台酒盼增進合作

2022/6/20 18:27（6/20 19:29 更新）
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（中央社記者張璦台北20日電）台酒年初購入遭中國拒收的立陶宛2萬多瓶深色蘭姆酒，來台參加食品展的立國食品局官員今天會見台酒董事長丁彥哲，並感謝台酒當時伸及時出援手；丁彥哲則表示，希望藉由此增加兩國商務及經貿合作機會。

台酒指出，立陶宛食品局（LitFOOD）主任薩魯納，率10家立國廠商來台參加22日登場的台北國際食品展，參展前，於今天赴台酒公司。這次參訪的廠商半數以上從事酒類行業，其他包括食品製造商、飲料商、有機及天然產品批發商、醬料廠商、餅乾食品商。

這次參訪廠商中，包括去年台酒仗義相挺、生產深色蘭姆酒成品酒的MV Group Production（MV公司）代表。

針對與MV公司合作的洽商進度，台酒表示，先前已經向立陶宛方購買一批樣品酒，目前正在評估中，本月底會進一步接洽。

台酒表示，今天會談中，薩魯納首先代表致意，感謝台酒對立陶宛蘭姆酒伸出援手，及時購入台灣。丁彥哲則表示，蘭姆酒緊急採購事件牽起台酒和立陶宛的情誼，大年初一在台酒12家酒廠展售中心販售立陶宛蘭姆酒，不到1小時就完售，顯見民眾對台酒及立國的信賴支持，與情義相挺。

此外，台酒表示，這次也特別對來訪的立國一行人介紹品評台酒波本及雪莉桶OMAR威士忌，讓他們感受身處亞熱帶的台灣，釀出風味別具的威士忌，與會立陶宛訪團人員對OMAR風味相當驚豔。（編輯：林興盟）1110620

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