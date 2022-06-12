疫苗捐贈掀「挺立」熱潮 立陶宛巧克力在台營收翻倍

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立陶宛百年巧克力品牌露特（Ruta）擁有百年生產經驗，且致力推陳出新。圖為專賣店內架上各種包裝的巧克力提供民眾挑選。中央社記者趙世勳攝 111年6月12日

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（中央社記者張璦台北12日電）「當時爆單盛況真的難以想像」，將立陶宛百年巧克力品牌露特引進台灣的黃棏躍、陳怡婷夫婦，回憶去年立國宣布捐贈台灣COVID-19疫苗之後，台北國父紀念館附近約6坪大專賣店外排起人龍，民眾蜂擁搶購，一筆筆的訂單上特別以中文或立陶宛文附上感謝之意。

之前，黃棏躍夫婦推廣露特（Rūta ）巧克力時，總要先說明立陶宛在哪裡，如今，顧客上門直接指定露特，熱度也反映在經營數字上，2021年營收翻了1倍，衝上新台幣1000萬元大關。台灣民眾熱情地用新台幣「下架」立陶宛巧克力，讓露特總公司大感驚喜。

●花半年時間打動露特執行長 成亞洲區首家代理商

台灣掀起立陶宛熱潮，讓從事貿易代理的黃棏躍、陳怡婷始料未及。一般人是想到品牌，進而聯想到它背後的國家，例如看到IKEA，會聯想到瑞典，以露特來說，台灣民眾明顯是衝著立陶宛而來。

黃棏躍夫婦以代理英國茶起家，銷售以百貨通路為主，但黃棏躍表示，「總覺得不夠、想開創多一些品項」，因此報名參加外貿協會舉辦的歐洲食品採購座談會，並在2017年6月於會中結識露特執行長普利多卡斯（Rolandas Pridotkas）。

黃棏躍說，自己對巧克力情有獨鍾，在採購座談會試吃普利多卡斯帶來的巧克力樣品後，開始考慮合作可能性，並於15分鐘的一對一面談向對方分享代理經驗，會後更積極展開一系列「追求攻勢」，希望能成為露特的台灣代理商，打造露特在亞洲首間專賣店。

陳怡婷補充，露特擁有百年生產經驗，且致力推陳出新，例如把外銷市場當地消費者的偏好作為研發新口味的指標，同時，這一立陶宛國寶級巧克力品牌原本就有多種與水果結合的品項。他們與普利多卡斯見面當時接觸到露特出品的莓果巧克力，這在台灣市場相對少見，因此他們有信心能讓台灣消費者接受露特，並做出市場區隔。

黃棏躍回憶說，15分鐘的短暫面談結束後，他邀請普利多卡斯實地參觀自家代理的英國茶在百貨公司的陳設，並分享自己「不只是做代理」，從通路、設置官網，到經營社群行銷一手包辦，重視品牌認同與管理，符合經營上的永續性，而露特正想尋找長期合作對象，在多次電郵往返、洽商，2017年底，終於成功牽起這段台灣與立陶宛的巧克力情緣。

●「挺立」熱潮助攻 露特台灣年營收破千萬大關

立陶宛百年巧克力品牌露特（Ruta）進口代理商陳怡婷（左）、黃棏躍（右）夫婦接受中央社專訪時表示，2021年營收翻倍，衝上新台幣1000萬元，台灣民眾用新台幣「下架」立陶宛巧克力，也讓露特總公司大感驚喜。中央社記者趙世勳攝 111年6月12日

2018年，黃棏躍親赴露特起源地、立陶宛修雷（Šiauliai）地區取經，學習當地門店經營方式與巧克力專業知識，並將「透明陳列」與「巧克力DIY」兩大核心特色，帶回位於台北市光復南路上的露特專賣店，希望能藉由直觀選購和趣味體驗，得到台灣消費者的親睞。

不過，台灣進口巧克力市場相當飽和且競爭日趨激烈，如何讓露特在更為知名的瑞士、比利時品牌中殺出血路，仍是黃棏躍與陳怡婷不得不面對的課題。

黃棏躍說，在起初較為困難的時期，他得親自走訪、聯繫逾百間企業，舉辦試吃活動；陳怡婷則表示，台灣人對立陶宛這一遠在東歐、西濱波羅的海的國家，實在印象淡薄，因此，在與消費者介紹露特巧克力前，必須先從「立陶宛是誰」說起。

這情況在立陶宛去年捐贈疫苗、因挺台立場遭中國施壓後，出現大反轉，黃棏躍說，捐贈疫苗消息傳出不久，露特專賣店外人龍綿延，除了訂單數量暴增，備註欄上幾乎都會出現「謝謝立陶宛」字樣，更有消費者寫下Ačiū，即立陶宛文的感謝，同時，也有網友在露特台灣臉書專頁貼文留言，期待「品嚐民主好朋友的特產」。

去年12月，貿協首次在台北國際食品展邀請立陶宛食品局（LitFOOD）籌組25間廠商，成立國家館，黃棏躍說，露特攤位還沒開賣就出現排隊人潮，這是先前參展從未有過的經驗；他表示，鑑於去年盛況，LitFOOD今年將組團來台參加6月22日在台北揭幕的國際食品展，規模將更為盛大。

陳怡婷則表示，現在談起露特，無需再著墨立陶宛位於地圖何處，因為民眾就是為立陶宛巧克力而來，與此同時，不少知名台企也聯繫洽訂，雙引擎驅動下，露特台灣年營收從疫情前的約500萬元，2021年翻倍來到千萬規模。

此外，巧克力檔期當數情人節與聖誕節，但「挺立」熱潮讓三節成為另類旺季。陳怡婷說，今年6月初端午節有許多企業戶訂購露特禮盒，貿協也在其中，「實在沒想過企業在端午會選送巧克力」。

貿協在年節時會寄送禮物給往來的夥伴，過去是以台灣優質農產品為主，今年則選用立陶宛的巧克力，似乎顯示曾任外交部長的貿協董事長黃志芳推動經貿外交的用心。他對此未多做評論，部分企業主在端節前收到貿協致贈的巧克力之後也跟進採購，做為他們送給各界的禮物。

● 爆單盛況總公司也驚訝 紀念巧克力萬片60天完銷

立陶宛百年巧克力品牌露特（Ruta）特別推出「85%經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8500公里的距離，頗受國內消費者歡迎。中央社記者趙世勳攝 111年6月12日

黃棏躍說，台灣露特與立陶宛露特關係就像是「朋友」，爆單第一時間，他將一筆筆湧入訂單上寫著「Ačiū」，回饋給總公司，讓對方大感驚訝。黃棏躍解釋，立陶宛不只捐疫苗給台灣，因此台灣人反映如此熱烈、迴響之大，是露特總公司始料未及的情況。

在台、立關係熱絡之下，黃棏躍說，他與總公司開始思考，是否能推出具有紀念意義的產品，討論許久後，決定推出85%黑巧克力立陶宛友好紀念版，原因在於，85%純度市場接受度高，且台灣與立國露特巧克力博物館的距離，大約是8500公里。

陳怡婷說，友好紀念版巧克力第一批進貨近萬片，不到2個月賣光，詢問度高居不下，且考量紀念兩國友誼的初衷，因此請立陶宛繼續生產，後來納為長銷品項，目前也已在討論製作與台灣水果結合的商品，和台灣黑熊造型、台灣形狀的地圖巧克力。

●無懼熱潮降溫 黃棏躍有信心靠品質鞏固回購客

露特在台灣逐漸打開知名度，除持續拓展百貨通路，第二間在台專賣店於去年11月開幕，店址選在新北市三重區鄰近捷運站之處；黃棏躍表示，拓店是為了舒緩台北店面人潮，並有足夠空間處理備貨，接下來，則考慮插旗南台灣，就近服務。

陳怡婷說，5年前代理進口的露特品項僅個位數，如今已超過50種，在與立陶宛總公司定期開會，回饋台灣消費者特別喜歡海鹽、香橙口味後，對方也特別研製出海鹽巧克力系列商品，今年3月在台上架；此外，考量台灣夏季時間偏長，未來也可能推出存放較易的巧克力餅乾。

針對台灣、立陶宛交情突飛猛進，陳怡婷與黃棏躍坦言相當意外，但也對能助攻「巧克力國民外交」，感到欣喜。

不過挺立熱潮可能終有退散的一天，公司要如何維持成長動能，黃棏躍樂觀地說，他相信口味多元、品質好，在市場上就站得住腳，「許多那些曾經寫下Ačiū訊息的消費者，到現在，也成了回購客群」。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1110612