立陶宛經濟暨創新部政次12日率團訪台 深化雙邊經貿合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外交部表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左）以及科技業領袖等10人將於12日抵台。圖為首屆台立次長級經濟對話會議5月25日在立陶宛舉行，由經濟部次長陳正祺與聶利烏詩葉涅共同主持。（經濟部提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）外交部今天表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜以及科技業領袖等10人將於明天抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問，這是台灣去年設「駐立陶宛台灣代表處」後，首位來訪的次長級經貿官員。

外交部晚間發布新聞稿表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖共10人，將於明天抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問。這是台灣去年11月18日設「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，聶琉嫻娜此次與立陶宛高科技業者代表訪台，將拜會台灣政府經貿相關部會，參訪台灣關鍵產業優勢企業，探索雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域合作契機，一同促進民主夥伴團結與韌性，邁向互惠互利的永續未來。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題，面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值。

外交部也補充，國發會主任龔明鑫去年10月率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛，成果豐碩，雙方簽署6項合作備忘錄，奠定兩國深化合作的堅實基礎。經濟部政務次長陳正祺今年5月再度率團赴訪，召開首屆「台立次長級經濟對話」，持續深化雙邊交流。此次聶琉嫻娜率團訪台，不僅證明雙方在共同價值理念的基礎上，持續穩健推進經貿交流合作的決心，更開啟兩國政府高層常態互訪交流的新篇章。（編輯：張均懋）1110611