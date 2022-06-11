更多編輯台推薦新聞：
家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
立陶宛抗中挺台
新聞專題
立陶宛抗中挺台1/191

立陶宛經濟暨創新部政次12日率團訪台 深化雙邊經貿合作

2022/6/11 18:17（6/11 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左）以及科技業領袖等10人將於12日抵台。圖為首屆台立次長級經濟對話會議5月25日在立陶宛舉行，由經濟部次長陳正祺與聶利烏詩葉涅共同主持。（經濟部提供）
外交部表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左）以及科技業領袖等10人將於12日抵台。圖為首屆台立次長級經濟對話會議5月25日在立陶宛舉行，由經濟部次長陳正祺與聶利烏詩葉涅共同主持。（經濟部提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）外交部今天表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜以及科技業領袖等10人將於明天抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問，這是台灣去年設「駐立陶宛台灣代表處」後，首位來訪的次長級經貿官員。

外交部晚間發布新聞稿表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖共10人，將於明天抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問。這是台灣去年11月18日設「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，聶琉嫻娜此次與立陶宛高科技業者代表訪台，將拜會台灣政府經貿相關部會，參訪台灣關鍵產業優勢企業，探索雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域合作契機，一同促進民主夥伴團結與韌性，邁向互惠互利的永續未來。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題，面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值。

外交部也補充，國發會主任龔明鑫去年10月率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛，成果豐碩，雙方簽署6項合作備忘錄，奠定兩國深化合作的堅實基礎。經濟部政務次長陳正祺今年5月再度率團赴訪，召開首屆「台立次長級經濟對話」，持續深化雙邊交流。此次聶琉嫻娜率團訪台，不僅證明雙方在共同價值理念的基礎上，持續穩健推進經貿交流合作的決心，更開啟兩國政府高層常態互訪交流的新篇章。（編輯：張均懋）1110611

延伸閱讀
學者：歐洲領袖終於體認台灣經濟重要性立陶宛外長：國際應力抗俄羅斯 防台灣也成受害者斯洛伐克國會友台主席喊我是台灣人 稱應效法立陶宛退出17+1想擺脫依賴又難分難捨 歐中貿易關係日益尷尬台灣與立陶宛簽署新創MOU 經濟部次長陳正祺見證台灣、立陶宛次長級經濟對話 廣泛交流半導體等領域外交部：立陶宛設駐台辦事處 剩最後行政程序專款挺立陶宛？外交部：中東歐投資基金整合方式支持中國暫停進口立陶宛牛肉 外交部籲國際聲援
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀