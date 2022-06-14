台灣立陶宛WTO雙邊會談 攜手抵制中國經濟脅迫

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）政務委員鄧振中13日與立陶宛外交部政務次長卡羅布利斯於WTO部長會議期間舉行雙邊會談。雙方代表指出，兩國都被中國以違反國際規範的手段進行貿易打壓，必須共同抵制經濟脅迫。

世界貿易組織（WTO）第12屆部長會議（MC12）12日至15日在瑞士日內瓦登場。行政院政務委員鄧振中，與立陶宛率團的外交部政務次長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）13日舉行雙邊會談，針對如何強化雙邊關係、共同對抗經濟脅迫、WTO改革等議題交換意見。

談及與立陶宛關係，鄧振中首先表示台灣民眾踴躍認購巧克力等立陶宛商品，在各大平台上均迅速銷售一空，政府也數度率團赴立陶宛參展及投資考察，雙方互動熱絡。

卡羅布利斯則感謝台灣民眾與政府的大力支持，且對兩國經貿關係持續升溫充滿信心。

卡羅布利斯表示兩國產業深具合作潛力，例如台灣半導體產業有許多值得借鏡之處，因此經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）正率團訪台考察。而雷射及能源產業則為立國強項，值得台灣加強投資及運用其管理經驗，也盼台灣多支持其農產品。

鄧振中肯定立國產品優質，並表示台灣與立陶宛都遭到中國以貿易為工具的惡意報復施壓。

立陶宛因設立台灣代表處而被中國違反WTO規範阻擋貨物通關；台灣則是遭中國基於政治考量阻擋部分水果及最近「石斑魚」進口。兩個理念相近的民主國家必須聯合，共同要求中國落實遵守WTO自由貿易規範。

台灣駐WTO代表團羅昌發代表在雙邊會談中指出，現行WTO體制較難規範這類檯面下貿易障礙，應該列入未來WTO改革議程。

卡羅布利斯認同建立「反經濟脅迫」規範的重要性，不僅對抗極權國家採行單邊作法，更避免多邊經貿體系遭日漸破壞，這也是立陶宛選擇與台灣在內民主國家擴大交往的原因。

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與會雙方皆承諾持續全面深化兩國關係，不論在雙邊或是多邊場域都將加強合作，以抵制來自極權國家的經濟脅迫，攜手建立具韌性的民主供應鏈。

立陶宛與台灣近年貿易交流等各方面互動升溫。去年12月羅昌發也與立陶宛駐WTO常任代表塔姆拉狄斯（Donatas Tamulaitis）會面，針對WTO事務及中國對立陶宛採取違反WTO的貿易措施等議題交換意見，並重申將聯合理念相近國家，反制違反WTO規範的經濟脅迫手段。（編輯：張佑之）1110614