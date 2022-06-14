外交部宴請聶琉嫻娜訪團 感謝立陶宛不畏威脅挺台

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部政次曾厚仁今天中午宴請立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）訪團，曾厚仁感謝立陶宛不畏脅迫力挺台灣，台灣政府、人民都銘感在心，將持續深化台立關係。

外交部今天發布新聞稿指出，曾厚仁今天設宴款待聶琉嫻娜所率訪團，歐洲在台商務協會執行長何飛逸（Freddie Höglund）、沃旭能源共同執行長鄔利克（Ulrik Lange）及哥本哈根建設基金許乃文總經理等歐商代表應邀出席，並與聶琉嫻娜等人就立陶宛的能源、科技產業發展政策、台立投資環境等議題深入交換意見。

曾厚仁感謝立陶宛在國際舞台上對台灣的堅定支持，並期許透過聶琉嫻娜的來訪，進一步深化雙邊緊密合作夥伴關係。

曾厚仁強調，台灣與立陶宛是共享自由、民主、人權理念的堅實夥伴，雙方攜手捍衛共享價值，打造更強健的經貿連結；國發會主委龔明鑫去年率團訪問立陶宛簽署6項合作備忘錄，為雙邊經貿科技合作奠定重要基礎，今年雙方舉行首屆台立經濟對話，台灣將持續透過跨部會力量深化與立陶宛的各項合作。

聶琉嫻娜表示，歷史顯示真正的夥伴關係植基於共享價值，她這次率團訪台，盼進一步深化與台灣的經貿夥伴關係，感謝台灣用心安排各項節目，收獲良多。

聶琉嫻娜訪團12日抵台後，陸續參訪台灣重要高科技產業。外交部期盼透過訪團此行，深化雙邊友好關係，擴大貿易往來及投資商機，加強兩國高科技人才培訓計畫，建立更緊密的台立合作夥伴關係。（編輯：林克倫）1110614