不畏中國制裁 立陶宛經創部政次：民主造就經濟韌性

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（中央社記者游凱翔台北15日電）立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜今天表示，台立關係深化激怒中國，因此出口中國貿易不是減少就是終止，這些事也有可能發生在其他國家，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。

聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖共10人於12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問，今天下午舉行記者會；這也是台灣去年11月18日設駐立陶宛台灣代表處後，立陶宛首位來訪的次長級經貿官員。

聶琉嫻娜接受媒體提問時指出，台灣與立陶宛關係深化的同時也激怒中國，因此立陶宛出口中國貿易不是減少就是終止。她說明，立陶宛對中出口是2.4億歐元，整體出口總額是330億歐元，但今年第1季對中出口是零，使立陶宛國內產業相當痛苦，但若與330億總額相比，2.4億元損失是能填補的，立陶宛的政策就是多角化經營，方式不外乎與台灣、印太地區等值得信賴夥伴增加貿易。

聶琉嫻娜指出，立陶宛是歐盟、北約成員，歐盟市場共有5億人口，且立陶宛國內也有美國、德國、丹麥、瑞典等外資，當立陶宛遭遇中國壓力後，歐盟也會有所反應，並以一個月時間取證並調查分析，整理成案件後交付世界貿易組織調查。

聶琉嫻娜強調，如果觀察包括美國、歐盟等重要官員發言，不難看出立陶宛已獲得更大支持，立陶宛自身也明白要展現自己的經濟韌性，也因為遭遇中國壓力的事件，明白看出這些事情既然發生在立陶宛，也有可能發生在其他國家，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。

聶琉嫻娜透露，台灣投資基金的幹部代表已在立陶宛與當地許多企業討論，並遴選融資專案對象，當中牽扯很多商業秘密，但她能說的是，第一個獲遴選的是與雷射技術相關的產業。

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媒體詢問，中國近日禁止台灣石斑魚輸入，立陶宛2月也曾因政治因素遭中國禁止輸入牛肉，國際社會該如何共同回應中國經濟霸凌。

聶琉嫻娜回應，很少可以看到一個國家用很針對性的手段去對付另一個國家，許多商業制裁行為不是出於商業考量，而是政治考量，這時理念相近的民主國家必須團結因應。她最後表示，台立之間除了產業發展外，也應發展人民與人民間的交流，她誠摯邀請台灣民眾未來前往立陶宛觀光。（編輯：張均懋）1110615