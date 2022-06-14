立陶宛訪團訪工研院 合作建立供應鏈夥伴關係

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）經濟部政務次長陳正祺今天陪同立陶宛經創部政次聶琉嫻娜訪團一行，參訪工研院及台灣半導體研究中心，他強調台灣與立陶宛將在互信的基礎上，持續合作建立共榮、安全的供應鏈夥伴關係。

經濟部發佈新聞稿表示，陳正祺在13日晚間設宴款待立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）所率經貿官員一行，而我方陪同人員，包括本年5月陳正祺所率立陶宛訪團成員。

經濟部說明，在13日晚宴席間，雙方繼續就投資、貿易、產業合作及新創等議題廣泛交換意見，陳正祺期許立陶宛配合本年秋季立國在台設處開啟，籌組貿易團訪台；立國Teltonika與我進行交流合作；以及今年9月立國學生前來我國半導體學院就讀等多項成果，可體現雙方經貿合作之實質進展。

此外，陳正祺今天也陪同聶琉嫻娜訪團一行及立陶宛高科技業者，赴新竹參訪工研院及台灣半導體研究中心。

陳正祺表示，延續雙方5月於立陶宛所舉行首屆「台立次長級經濟對話」會議所盤點的合作項目，含半導體、雷射、電動車、生技及新創等，已研擬方案推動中；陳正祺肯定表示，聶琉嫻娜此行率立國高科技業者來台洽談合作，展現高度執行力，雙方將持續強化關鍵產業等各領域的經貿合作，共創雙贏。

聶琉嫻娜表示，立陶宛在雷射技術、光電、生技、金融科技等領域具國際競爭力，台立優勢互補，雙方合作前景可期。

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聶琉嫻娜接著表示，此行參訪聚焦半導體產業合作，盼透過工研院產業發展的經驗分享及雙方密切合作，並學習台灣半導體研究中心人才培育作法，加速立國進入半導體產業之設計、封測及製造等，促成雙方在半導體產業鏈之夥伴關係。

經濟部表示，將持續與立陶宛經濟暨創新部密切聯繫，推動經貿產業合作，尤其是在全球正遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭等因素衝擊的時刻，台灣與立陶宛是理念相近的夥伴，在互信的基礎上持續合作建立共榮、安全的供應鏈夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110614