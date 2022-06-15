龔明鑫會見立陶宛訪問團 聚焦半導體產業合作

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（中央社記者蘇思云台北15日電）國發會主委龔明鑫今天接見立陶宛訪問團，龔明鑫指出，台灣樂願跟堅定友好國家分享半導體產業發展經驗，3月已派專家團訪問立國，協助立方評估半導體產業量能，台灣也會協助立國培育專業人才。

國發會發布新聞稿，龔明鑫今天接見立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）等一行6人訪問團，雙方就強化落實台立產業及技術合作等面向交換意見。

龔明鑫表示，近年台灣跟歐洲關係全面深化，台立在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，去年10月台灣籌組66人經貿考察團訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛等國時，已跟立國簽署6項合作備忘錄，為雙方關係奠定友好堅實的合作基礎。

龔明鑫指出，台灣重視對立陶宛的承諾，返國後就成立相關專案小組，並建立各項貿易、技術合作的推動與管考機制，此外，為促進台灣、立陶宛廠商進行產業合作及投資，也在今年1月與立國經濟暨創新部部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）雙邊視訊會議時，宣布成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金。

聶琉嫻娜表示，台立雙方交流密切，並指出台灣是立陶宛企業企盼合作的第三大對象（僅次於德國與美國），期待台立雙方從半導體、農產品、生技甚至液態天然氣接收站管理等面向均能深化合作，以共同探索亞、歐市場，共創產業發展商機。

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立國感謝台灣重視並盼強化與台灣半導體產業合作，龔明鑫表示，台灣樂願與堅定友好國家分享半導體產業發展經驗，今年3月已派專家團訪問立國，協助立方評估半導體產業量能，同時，台灣將從人才培育層面著手，協助立國培育專業人才。

龔明鑫也向聶琉嫻娜表示，台灣人喜愛立陶宛食品，過往上架的立陶宛巧克力、啤酒及蘭姆酒都銷售一空，他曾跟財政部長蘇建榮拍攝推廣立陶宛蘭姆酒影片，而國發會推廣的立陶宛蘭姆酒食譜更登上BBC新聞，盼疫情盡早結束，讓台灣民眾也能親身體驗立陶宛的美好。（編輯：林興盟）1110615