鄧振中出席挺烏克蘭會議 烏國代表向台灣致謝

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）世界貿易組織睽違近5年舉行部長級會議，12日歐盟發起「與烏克蘭團結一致」會議，政務委員鄧振中也受邀出席。席間烏國貿易代表與鄧振中握手致意，並向台灣不遺餘力的支持表達感謝。

世界貿易組織（WTO）第12屆部長會議（MC12）12日在瑞士日內瓦登場，台灣方面由行政院政務委員鄧振中代表出席。

12日歐盟發起「與烏克蘭團結一致」（Solidarity with Ukraine）部長會議，邀請會員國與會，鄧振中及中華民國常駐世貿代表羅昌發受邀出席，共計57個會員國現身相挺，共同為民主和平發聲。

鄧振中在現場也與烏克蘭貿易代表暨經濟部副部長卡契卡（Taras Kachka）握手致意，並表達台灣對烏克蘭的支持，包括民眾自發性捐款超過新台幣9億元已陸續透過烏國周邊駐外館處提供人道援助外，也在世貿等國際場域與民主國家共同發言譴責俄羅斯侵犯與破壞和平的行為。

卡契卡也在握手致意時向鄧振中及台灣人民的支持表示感謝，並期盼雙方能進一步深化合作。

歐盟執委會副主席暨貿易執委，且出身立陶宛的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）代表與會部長致詞表示支持烏克蘭。隨後卡契卡也發言由衷感謝各國相挺，台下部長報以熱烈掌聲。

台灣、日本、美國、法國、德國、立陶宛和韓國等成員國另於會後發布聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，對戰爭破壞烏克蘭經濟，進而危及世界糧食安全表達關切。

聲明也承諾將在各自能力範圍內提供烏克蘭人道援助，並在情況許可下協助烏國儘速重建。俄羅斯與中國並未與會，也沒有加入連署。

預期在12日至15日世貿部長會議期間，會員將努力達成各項貿易談判同時，持續敦促俄烏停火以維護區域和平、貿易秩序及糧食安全。（編輯：陳惠珍）1110613