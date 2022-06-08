台美貿易倡議劍指半導體？鄧振中：美國搬不走

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台美雙方日前啟動21世紀台美貿易倡議，遭質疑劍指台灣半導體，只顧全美方利益。行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣擁有人才、智財權環境保護等優勢，美方不可能透過談判就「搬走」台灣半導體。

鄧振中今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談台美21世紀貿易倡議緣由與期許。

黃光芹提到，前行政院長陳冲對台美倡議保持疑問，認為將只著眼於美國自身利益，加上美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）貿易政策以維護美國勞工權益為主體，劍指台灣半導體，是否可能造成「把我們半導體搬到美國去」後果。

鄧振中表示，每個國家都羨慕台灣半導體，但台灣擁有諸多優勢，包含人力、智財權環境保護、民主、教育等，「要搬走早搬走」；目前最大問題是人才不夠，但已設置半導體學院應對，政府效率高且長年對產業支持，要說美國透過談判就能將台灣半導體「搬走」可謂過慮。

針對讓利疑慮，鄧振中表示，貿易談判一向各有所需，美國利益在於希望各國可開放市場，「不要利用標準去卡東卡西」；勞工問題也是，若使用童工壓低成本，再將商品賣至美國，美國商品也將無法競爭。

環保更是如此，拜登將氣候變遷這當成最重要政策，進口低成本高碳排商品，會害美國企業無法競爭、工人失業；台灣當然也不希望美國環保標準訂高、我方卻辦不到，無法賣到對方市場，需要跟得上才行；且美國是重要技術來源，標準上達到共識很重要，因此一定是相互平衡，「不平衡就不簽（貿易協定）」。

至於半導體部份，鄧振中說，相關討論將反映在標準、通關等事宜，並非將半導體產業拿到談判桌上談、明定設廠數量等，不會干預市場經濟，而是在於創造更良好環境。

談及戴琪，鄧振中指出，她非常關心外國不公平競爭，且深深有感於全球化之下，企業、消費者都拿到好處，「工人卻沒有在全球化帶來的利益中分到該有的」；日前蔡總統也說要調高基本工資，顯示台灣重視工人福祉這點和美國政策一致。（編輯：潘羿菁）1110608