鄧振中：國際關注台美貿易倡議 走得通各國會來學

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（中央社記者曾智怡台北8日電）針對台美21世紀貿易倡議可能有名無實的質疑，行政院政務委員鄧振中今天表示，美國政府7日已正式公告將徵求國內意見，顯示美方不會反悔；若台美貿易倡議模式走得通，相信其他欲與台灣發展關係的國家「就會來學」。

鄧振中今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談台美經貿進程與21世紀貿易倡議期許。

由於21世紀貿易倡議不涉及關稅，是否沒有法律拘束力的疑慮，鄧振中回應，倡議重點在於明定以雙方簽貿易協定目標，方法則會透過談判實踐，「不是空的」，台美雙方將具體處理勞工、中小企業、貿易便捷化等11項目，「大規模貿易協定該處理的問題都放在裡頭」。

他形容啟動倡議就像兩位年輕人即將訂婚，將來希望枝繁葉茂、多子多孫，相當於最後達成簽署雙邊協定成果。

面對外界質疑21世紀貿易倡議只是大內宣，無法達成目標，鄧振中認為，美國聯邦政府7日公告與台灣推動台美倡議，明寫「reaching agreement 」（獲致協定），並徵求各界意見，「有這個，他（美國）不會反悔」。

鄧振中分析，既然目標清楚、台美也都希望達成協定，但國際談判需要時間，希望大家不要論斷會失敗，畢竟對台灣長遠發展而言，企業根留台灣非常重要，將來台灣能立足國際，民主、自由、經濟發展將是三大支柱。

鄧振中強調，各國都想跟台灣發展關係，但是都會害怕，現在國際都在關注台美21世紀貿易倡議發展，「若這條路（台美貿易倡議）走得通，各國就會來學」。

至於台美從倡議到簽署需耗費多久時間，鄧振中表示，會貫徹有低垂果子（low hanging fruit） 先摘概念，意即先處理相對容易議題，但「講一、兩年有成果不太容易」，畢竟談判涉及雙邊，但台美兩國政府都有「希望快一點」的相同理念。

對台灣未納入首輪印太經濟架構（IPEF）一事，主持人詢問是否因此透過台美倡議「單獨跟台灣拉一條線」，鄧振中回應，國際事務是相互幫忙，假設台美倡議走得穩、有成果，其他國家疑慮會降低。

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談及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度，鄧振中指出，首先，CPTPP內部討論目前仍集中在英國入會事宜，耗掉各國不少精力，尚未正式討論要讓台灣或中國成立入會工作小組；其次，台灣與各國交往越來越密切，「將來需要一票一票支持我們，少一票都不行」，確實是需要蠻大功夫，並非表面上友好而已。

此外，針對台歐盟日前首次升級部長級經濟對話，鄧振中認為，歐洲對台灣很重要，美、歐市場合計占台灣出口比重達40%，這次與歐盟貿易總署長建立對話機制，談及的供應鏈、數位貿易、數位經濟等，都是當今國際社會必須解決的問題，而台灣現在已與美國、新南向有密切連結，若能進一步將歐洲補進來，將更加完備。（編輯：林淑媛）1110608