台美啟動21世紀貿易倡議 鄧振中：視為兩家人提親

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台灣與美國1日宣布啟動21世紀貿易倡議，行政院政務委員鄧振中7日表示，可視為兩家人要提親，但路還很長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北7日電）台灣與美國1日宣布啟動21世紀貿易倡議，行政院政務委員鄧振中今天表示，可視為兩家人要提親，但路還很長，包含結婚生子、建立家庭等；「倡議」英文意涵是指過去雙方沒做過，將展開新合作，因此倡議目標意即簽訂FTA。

鄧振中今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，暢談台灣申入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 、美台21世紀貿易倡議等國際經貿議題。

美國與台灣1日宣布啟動 21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月底在美國華府舉行。 看更多 關閉 ，建立全新經貿談判架構，將就貿易便捷化、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、國營事業等11個議題進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

鄧振中表示，乍聽倡議（Initiative）可能較難理解，但英文意涵指的是「過去兩國沒做過的事」，倡議目標在未來兩國要簽貿易協定。他將啟動倡議比喻為兩家人要提親，「等於跟年輕人說你們可以安排訂婚」，但路還很長，包含結婚、生小孩、建立家庭等，待後續很多事情完成，最後簽署FTA就是圓滿家庭結果。

鄧振中指出，台美兩國體制吻合，也就是政府規範管理、市場制度與美國相同等級，新倡議與雙方投資人的投資行為高度連結。

台灣去年12月反萊豬公投沒過關，鄧振中認為，這和現在這項新倡議的誕生有很大關係，否則反萊豬公投通過，「美方會懷疑台灣」；至於談判要走多久不曉得，但從台灣過去陸續修正智財權、開放服務業市場等，相信已有底子在，「希望能快一點」。

是否可能在蔡總統任內簽署，鄧振中說，「盡量努力」；過去台灣一直想要與美方建立實質經貿關係，「但這麼多年（美國）一直開單叫你做這做那，說要簽貿易協定從來不答覆」，如今已是很大轉變。

周玉蔻問及，外界提到美方有感台灣半導體威脅甚巨，欲偷走台灣半導體，鄧振中回應，每個國家都希望國家安全，當中不能缺乏產業角色，因此希望台積電前往投資，而台積電基於國際布局也認為可以赴美，「跟要偷台積電沒有關係」。

針對台灣無法加入印太經濟架構（ IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ），鄧振中表示，不認為是美國不邀請台灣，而是因其他國家擔心若邀請台灣會被找麻煩；他提到，台美新倡議所處理的議題，其實已包含IPEF四大支柱（貿易、供應鏈、基礎建設、稅務）裡的貿易部份。

台灣去年9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧振中坦言，因台灣國際環境關係，「很多事情在做，但不太方便說」；中國因素也是「免不了的政治問題」，很多國家希望他參加，但同時也有很大疑慮，即便中國入會同意接受高標準，但同意以後不一定落實，如同在WTO那樣。

反觀台灣是模範生並擁有長久良好紀錄，「20多年WTO沒有人告過我們，但多少人告過中國」，加上台灣法規體制透明、市場經濟運作良久，近兩年也解決萊豬、福島食品問題，「國際上也會看出台灣不是講假話」；最重要的是，COVID-19疫情發生後，全世界明白台灣半導體關鍵地位，加總成為台灣最大本錢。

鄧振中說，目前CPTPP成員國正在處理英國入會一事，作為世界第5大經濟體，談判也不容易，估計今年、明年初完成談判；從英國作為歐洲國家「跑來參加泛太平洋組織」，可見其對CPTPP重視。（編輯：潘羿菁）1110607