美官員樂觀台美貿易倡議進展 鄧振中：正面回應

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（中央社記者賴于榛台北3日電）美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）表示，「台美21世紀貿易倡議」進度可能比IPEF更快。行政院政務委員鄧振中今天表示，此為正面回應，而雙方首次會議，估計將先針對未來的談判，進行一般性架構的建立。

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議進行11項議題的貿易談判，首次會議預計月底在華府舉行；11項議題包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。

美國副貿易代表畢昂奇2日接受路透社訪問表示，由於台北和華府有強烈意願深化經濟關係，美國與台灣的新貿易談判，可能比與印太經濟架構（IPEF）國家更廣泛的談判進展更快。

行政院政務委員鄧振中下午對中央社記者說，台灣在遵守市場機制，以及接受新議題等貿易談判的準備程度一直蠻不錯的，因此也有向美方表達，希望倡議談判越快越好的意願，畢昂奇今天的說法，算是正面回應台灣。

鑑於美方態度與台灣一致，鄧振中也提醒，台美確實對加速談判進度有共識，不過11項議題很難一次談攏，且未來在談判過程中，雙方認為有需要且都同意的議題也將納入，等於倡議還保有彈性擴大的空間。

至於各界關注，首次會議是否已有鎖定的談判議題，鄧振中說，就他判斷，首次會議可能將針對此倡議下的貿易談判進行一般性架構的建立，如各項議題談判時程、呈報系統，及未來如何分組進行議題討論等工作小組相關執行細節，「架構要架起來，整體運作、議題討論才會順暢」。

參與倡議相關過程的官員向中央社記者解釋，進入議題談判前，美國仍有內部程序要進行，包含通知國會、公眾諮詢等流程；因此，首次會議能否觸及談判內容、尚待明確，且台美21世紀貿易倡議是個龐大運作過程，不能各行其是，必須要相互配合。

另外，對於部分人士質疑倡議空泛，台美應該直接簽署協定，行政院發言人羅秉成日前說明，台美經貿議題已翻開新的一頁，若能持續推動，希望能達到簽署台美貿易協定目標，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」。

官員也說，台美21世紀貿易倡議目標很明確，就是希望未來雙邊能簽署貿易協定，絕對不是空泛議題，而是個龐大且困難的過程，未來相關貿易談判，絕對是字斟句酌，談判細節得下苦功一個字、一個字去談，將是很硬的功夫。（編輯：趙蔚蘭）1110603