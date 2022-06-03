北京抗議台美21世紀貿易倡議 美：符合一中政策

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）台美宣布啟動21世紀貿易倡議，中方表達堅決反對。美國國務院發言人普萊斯今天強調，美台在非官方關係架構下進行的任何事務，皆符合一中政策，美方將迅速研擬美台協商藍圖。

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，預計針對11項議題展開談判，包括貿易便捷化、協助中小企業貿易、推廣以勞工為中心之貿易、非市場政策及做法等，並計劃6月底在華府舉行首次會談，被視為台美經貿關係重要進展。

對此，中方官員表示，堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會被問及此事，他表示，無法置評中方反應，但美國在與台灣非官方關係架構下進行的任何事務，都符合美方長年「一中政策」，該政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證為準則。

普萊斯指出，台美21世紀貿易倡議是在美國在台協會（AIT）與駐美代表處架構下成形，美方計劃尋求方法，深化與台灣的經貿關係，為美國勞工與企業創造具體成果。

普萊斯說，在未來幾天至幾週期間，美國打算迅速為美台可能的協商研擬藍圖，接下來將於華府召開實體會議。

台美啟動貿易倡議，美國議員多表支持。但共和黨籍的參議院財政委員會成員杜美（Pat Toomey）今天透過聲明表示，該倡議雖是強化美台貿易關係的重要第一步，但倡議目前排除傳統上作為自由貿易協定（FTA）基石的市場准入條款，包含削減雙邊進口關稅。

杜美指出，少了市場准入，將限縮倡議能為美國勞工、製造商與消費者帶來的益處。

杜美曾於2020年12月帶領25位跨黨派參議員提出決議案，呼籲美國行政部門與台灣洽簽貿易協定。決議案指出，透過貿易協商，美國能與台灣有更緊密來往，也有助美國商品更好進入台灣市場，這對美國、台灣與印太區域的安全與經濟成長都有助益。（編輯：周永捷）1110603