更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出
國際

俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導6/2起推出

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
台美貿易倡議
新聞專題
台美貿易倡議5/21

台美21世紀貿易倡議啟動 AIT：已做好準備

2022/6/2 16:21（6/2 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北2日電）台美昨宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天錄製影片指出，倡議目的在發展深化台美經貿關係的具體方法，她並強調「AIT已做好準備」，支持推進這項令人興奮的倡議。

行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）昨天進行視訊會議，就台美相關貿易關係進行對話。鄧振中會後表示，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議；將就11個議題談判，首次會議於月底在華府舉行。

AIT今天在臉書發布影片，孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示她無比高興看到「台美21世紀貿易倡議」啟動，該倡議目的在發展深化經貿關係的具體方法（concrete ways），在共同價值觀基礎上推進彼此的貿易重點，為彼此的勞工和企業帶來促進創新及包容性的經濟成長。

孫曉雅說，AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事及行政院經貿談判辦公室的夥伴，推進這項令人興奮的倡議。（編輯：翟思嘉）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀