台美21世紀貿易倡議啟動 AIT：已做好準備

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）台美昨宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天錄製影片指出，倡議目的在發展深化台美經貿關係的具體方法，她並強調「AIT已做好準備」，支持推進這項令人興奮的倡議。

行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）昨天進行視訊會議，就台美相關貿易關係進行對話。鄧振中會後表示，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議；將就11個議題談判，首次會議於月底在華府舉行。

AIT今天在臉書發布影片，孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示她無比高興看到「台美21世紀貿易倡議」啟動，該倡議目的在發展深化經貿關係的具體方法（concrete ways），在共同價值觀基礎上推進彼此的貿易重點，為彼此的勞工和企業帶來促進創新及包容性的經濟成長。

孫曉雅說，AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事及行政院經貿談判辦公室的夥伴，推進這項令人興奮的倡議。（編輯：翟思嘉）1110602