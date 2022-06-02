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台美貿易倡議啟動 政院：踏上簽署貿易協定第一階

2022/6/2 14:35
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（中央社記者賴于榛台北2日電）台美啟動21世紀貿易倡議，行政院發言人羅秉成今天表示，台美經貿議題已經翻開新的一頁，若能持續推動，希望能達到簽署台美貿易協定的目標，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」。

台美昨天宣布啟動台美21世紀貿易倡議，不過有在野黨立委認為，政府應要有具體方案，而非口號。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時回應指出，台美21世紀貿易倡議包含了印太經濟架構（IPEF）的重要因素，盼能促成台灣與美國的一個或多個協議，包括雙邊貿易協定（BTA）。

他說，台美21世紀貿易倡議是高標準經貿談判，若持續推動，希望能達到簽署台美貿易協定的目標，「不會是空中樓閣，已經踏上第一階」。

至於外媒解讀，啟動台美21世紀貿易倡議，是美國對抗中國在亞太地區的影響力。羅秉成認為，台灣對參與國際經貿的態度開放，且朝向接受高標準的國際貿易規範前進。

羅秉成表示，台灣跟國際關係愈緊密，國家防禦才能更穩固，因為一旦台灣受影響，其他國家也會連帶被影響，另外也對亞太地區和平穩定有幫助，兩者密切相連。

他說，台美經貿關係已經翻開新的一頁，台美21世紀貿易倡議是經貿議題，希望第三方不要有過度的政治干擾，讓台美貿易協定早日簽訂。（編輯：郭無患）1110602

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