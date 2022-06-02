台美21世紀貿易倡議 中國：堅決反對

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（中央社台北2日電）台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，中國外交部、商務部今天同聲「堅決反對」，強調中方一貫反對建交國與台灣進行任何形式官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方形式的經貿協定。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅2日下午在例行記者會答覆記者相關提問時稱，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

他稱，近期，美方在台灣問題上動作頻頻，伎倆不斷，議員訪台也好、貿易對話也罷，實際上都是違反「一個中國」原則，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平穩定。美方執意打「台灣牌」，只會將中美關係帶入危險境地。

趙立堅並稱，美方應該恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。「我們也要正告民進黨當局，趁早打消倚美『謀獨』的算計，否則他們跳得越高，摔得越慘」。

據界面新聞報導，中國商務部新聞發言人高峰2日下午也在例行記者會上表示「堅決反對」。

他聲稱，台灣問題事關中方核心利益。「一個中國」原則是「中國台灣地區」參與對外經濟合作的前提。中方一貫反對任何國家與「中國台灣地區」發生任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

高峰並稱，美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎重處理與台經貿關係，防止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。這事關中美關係大局和世界和平、穩定與繁榮。

台美達成共識宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，將針對11項議題展開談判，預計6月底在華府舉行首次會談。

行政院長蘇貞昌今天指出，這是具體深化台美經貿關係的重要進展，也將有助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及印太經濟架構（IPEF）。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110602