台美21世紀貿易倡議 工具機公會：擴大布局強心針

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（中央社記者張建中新竹2日電）台灣跟美國將啟動台美21世紀貿易倡議，工具機公會對此表示肯定，並說是國內工具機業者擴大布局美國市場的強心針。

行政院1日晚間宣布，台灣跟美國將啟動台美21世紀貿易倡議。

工具機公會理事長許文憲今天透過新聞稿表示肯定，感謝政府長期建立台美友好關係的努力。他說，美國是台灣工具機產業重要的貿易市場，公會長期以增進台美互惠貿易的相關議題，和台美相關部門多有交流，對於獲得這樣重大的成果感到相當開心。

許文憲表示，欣見倡議內容中11個談判議題，將公會長期關注的議題如貿易便捷化、數位貿易、標準等均能納入，特別是貿易便捷化、數位貿易將可協助產業排除產品通關的障礙、提高通關效率、降低業者與外國進行交易所需通關成本，協助商品快速進入市場。

工具機公會指出，支持並期盼透過雙方談判能制定規範創造公平競爭環境，期待未來台美產業界能透過這項倡議，推進與深化彼此的經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰與機運。

公會表示，台美21世紀貿易倡議是工具機業者擴大布局美國市場的強心針，希望這項倡議也能為台灣與其他國家洽簽貿易合作協議帶來更多的蝴蝶效應，開創台灣在國際外交上的高度。（編輯：潘羿菁）1110602