財長會見立陶宛經創部政次 聚焦稅務金融合作進度

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（中央社記者張璦台北13日電）立陶宛經創部政次聶琉嫻娜率訪團抵台，財政部長蘇建榮12日設宴接待，與立方盤點台灣成立的中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度，並就稅務合作議題進行交流，深化台、立財經合作。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率官員及重要科技企業領袖於12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問。

財政部今天指出，國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率領跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表，組成中東歐經貿考察團拜訪斯洛伐克、捷克及立陶宛；財政部政務次長阮清華、合作金庫商業銀行董事長雷仲達、中國輸出入銀行總經理戴燈山，及財政部國際財政司人員隨團。

財政部表示，聶琉嫻娜這次回訪，由蘇建榮與前述人員12日接待歡迎；蘇建榮在會中與立方盤點中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度，並就稅務合作議題進行交流。

財政部指出，台灣已成立中東歐融資基金，將以10億美元為額度，促進台灣與立陶宛等中東歐國家產業合作；輸出入銀行也將與立陶宛融資機構INVEGA合作，提供融資保證，促進立陶宛企業向台灣進口商品。

聶琉嫻娜表示，去年台灣代表團訪問立陶宛，為雙方產業開啟合作機會，立陶宛在雷射、金融科技等領域具相當優勢，台灣亦有強項產業，相信中東歐融資基金及輸銀提供INVEGA融資保證等金融合作，可促進台立雙邊投資及貿易，建立雙方產業更全面合作關係。

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蘇建榮則向立方表示，財政部所屬台灣菸酒公司，於今年初收購2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒，為增進台灣民眾對立陶宛蘭姆酒瞭解，他與龔明鑫共同拍攝以蘭姆酒製作巧克力影片，讓該批蘭姆酒上架後隨即銷售一空，為台灣民眾全力支持立陶宛最佳證明。

蘇建榮強調，欣見台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，去年阮清華訪問立陶宛，為消除各項障礙、提升雙邊經貿投資，與立陶宛財政部就推動稅務相關合作達成共識；期盼立陶宛儘速設立在台代表處，促進雙方更迅速有效溝通，全面深化台灣與立陶宛合作夥伴關係。（編輯：林克倫）1110613