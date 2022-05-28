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台灣與立陶宛簽署新創MOU 經濟部次長陳正祺見證

2022/5/28 11:43
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（中央社記者曾智怡台北28日電）台灣林口新創園與立陶宛國家級新創平台27日簽署MOU，前往立陶宛訪問的經濟部次長陳正祺在場見證，並表示，雙方今後將更密切運用兩國友誼及各種資源作為養分，為兩國新創開拓更多交流合作。

陳正祺日前率團赴立陶宛，經濟部今天發布新聞稿表示，「The Best Passage to ASIA-Startup Ecosystem & Resources in Taiwan（前往亞洲市場的最佳通道－台灣新創生態與資源）」活動27日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，這是當地史上規模最大的台灣新創活動。

活動當天，林口新創園除介紹國際新創來台發展的各項資源，也邀請6家新創團隊分享優秀的解決方案，包含物聯網無線通訊專家「優必闊」、透過穿戴設備進行精準生理感測的「奇異醫電」、打造國內第一輛無人巴士自駕系統的「台灣智駕」等。

林口新創園和立陶宛國家級新創平台Public Institution Innovation Agency）在活動中簽署MOU，奠定雙方新創合作交流的基石，由陳正祺、駐立陶宛台灣代表處大使黃鈞耀、立陶宛經濟創新部次長Eglė Markevičiūtė共同見證。

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陳正祺表示，兩方都是政府致力推動新創能量的重要平台，肩負緊密串連新創生態圈的重要使命，雙方簽署合作備忘錄後，今後將更密切運用兩國的友誼、以及各種資源作為養分，為兩國新創開拓暢通的交流合作大道。

經濟部表示，新創訪團一行人在立陶宛當地，除拜訪波羅的海和北歐最大的ICT創業中心Vilnius Tech Park、立陶宛唯一用於發展創新業務的產業園區Vilnius City Innovation Industrial Park、Contrarian Ventures等數家創投公司、Kilo Health和Trafi等未來獨角獸以及立陶宛投資局等重要公部門外，並在26日Startup Fair的Pitch Battle中表現亮眼。（編輯：郭無患）1110528

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