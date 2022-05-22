外交部：立陶宛設駐台辦事處 剩最後行政程序

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）表示，立陶宛駐台北經貿代表處長將於夏末或秋天赴台。外交部今天證實，目前立國政府正在進行遴選駐台代表、辦公處所選址等內部最後行政程序。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，台灣在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊立即頻繁推動各項領域的交流合作，立陶宛政府也啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜。

崔靜麟表示，台灣於今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處的申請文件後，外交部隨即依照行政程序，迅速函覆同意立方設處，一切進展順利。台立雙邊就此議題均持續密切溝通，目前立國政府正在進行駐台代表遴選，以及辦公處所選址等內部最後行政程序。

外交部指出，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，去年10月台灣中東歐3國經貿投資考察團訪問立陶宛，雙方持續在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等領域展開合作。

外交部指出，經濟部政務次長陳正祺25日將率領由產官研各界24人組成的訪問團，赴立陶宛訪問3天，舉行第一屆台立經濟部次長級諮商會議，另參加立陶宛新創展覽等多項提升雙方實質關係的活動。

外交部指出，台立雙方均期盼立陶宛駐台機構儘速完成設立，以利雙邊各項領域的交流合作可以更加速推動，一旦有更確切的訊息，外交部會在第一時間跟民眾分享。（編輯：黃國倫）1110522