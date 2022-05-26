台灣、立陶宛次長級經濟對話 廣泛交流半導體等領域

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首屆台立次長級經濟對話會議25日在立陶宛舉行，由經濟部次長陳正祺與立陶宛經創部次長聶利烏詩葉涅 （Jovita Neliupšienė）共同主持，雙方在半導體、雷射、生技、投資、新創、供應鏈韌性等領域廣泛意見交流。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月26日

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（中央社記者曾智怡台北26日電）台灣、立陶宛首屆次長級經濟對話會議昨天在立陶宛舉行，台灣代表為經濟部次長陳正祺。經濟部今天表示，雙方在半導體、雷射、生技、投資、新創、供應鏈韌性等領域廣泛意見交流，預期下一屆會議將更務實具體。

陳正祺日前率團赴歐，經濟部國合處今天透過新聞稿表示，台立首屆次長級經濟對話會議昨天在立陶宛經濟暨創新部召開，由陳正祺與立陶宛經創部次長聶利烏詩葉涅 （Jovita Neliupšienė）共同主持，會議進行2個半小時並圓滿閉幕。

台灣與會單位包括經濟部貿易局、工業局、中小企業處、投資處、國合處、工研院、及貿協；立陶宛出席單位有經創部創新暨工業司、經濟政策司、對外經濟關係及經濟安全政策司、及部長顧問等。

陳正祺致詞表示，繼去年10月訪問立陶宛，此行為第二度的發現之旅，台廠已與立陶宛業者建立更多夥伴關係；近年全球遭受美中貿易摩擦、疫情及俄烏戰爭等衝擊，地緣政治、國際貿易與供應鏈均發生巨大變化，遭逢世界變局之際，台灣與立陶宛堅持民主自由的共同理念，展開密切的交流合作。

聶利烏詩葉涅致詞表示，雙方召開首屆台立經濟對話會議意義重大，立陶宛擁有全球尖端雷射技術、生命科學與新創產業，與台灣產業結構有諸多合作機會，這次對話是重要旅程碑，可促進台立未來各項產業合作，並強調雙方互信的重要性。

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國合處表示，首屆會議雙方在半導體、雷射、電動巴士、生技、新創、貿易、投資與供應鏈韌性等領域進行廣泛討論，認定這次會議為意見交流，下一屆會議將更務實與具體。

去年底台灣在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，至今已辦理至少數百場以立陶宛為主的商洽會。據台灣海關統計，今年1至3月，台立雙邊貿易額大幅成長30%，達4487萬美元；據立陶宛統計，今年第一季立陶宛對台灣出口大增63%，顯見雙邊貿易成長可期。（編輯：蘇志宗）1110526