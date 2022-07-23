中國抗議游錫堃訪問 國會議長：立陶宛自決與誰交往

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）立法院長游錫堃率團訪問立陶宛，引發中國抗議。立陶宛國會議長希米利特說，立陶宛遵循國際協議與承諾，但作為主權獨立國家，可自行決定與誰發展經貿和文化關係。

希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）回應媒體詢問表示，立陶宛決定與台灣發展經貿、文化關係早已眾所皆知，且立陶宛將繼續發展這樣的雙邊關係。

她指出，身為國會議長，她與同等位階的政治人物會晤，這是自然而然的事。她不擔憂中方有理由認為，與游錫堃會面等同立陶宛試圖與台灣建立正式的外交關係。

副議長莫庫奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）則在與台灣訪團會晤後向媒體表示，中方的評論毫不令人驚訝；台、立雙邊都表達了民主政體合作的重要性，也進一步討論了深化雙邊經貿、文化關係的可能性，期待相關討論近期就能有具體成果。

游錫堃則說，國會將督促政府持續落實深化立台經貿、文化關係。他提到，中方批評很正常，不批評才是反常。

中國駐立陶宛代辦處22日發布「發言人評論」指出，立方罔顧雙邊關係大局，執意邀請游錫堃「台獨」頑固分子來立「竄訪」，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈抗議和堅決反對，敦促立方恪守「一個中國」原則的政治承諾。

中國去年因不滿立陶宛率先退出中方與中東歐國家的17+1對話機制、允許設立「駐立陶宛台灣代表處」等，將與立陶宛的外交關係降至最低的「代辦級」，立陶宛也撤離所有駐中大使館人員。

儘管外交降級、駐立人員縮編，立陶宛數名外交圈人士告訴中央社，中方對立陶宛的外交和經貿施壓至今依然強勁，對任何台灣代表團的訪問都會透過不同管道表達抗議。

不過，雖然台灣已有數個高階訪團訪問立陶宛，包括敏感度較高的高階外交官員，22日是中國駐立代辦處今年以來首次針對台灣訪立人士點名發布評論，顯見中方對台灣意識鮮明的游錫堃訪問立陶宛，特別「關注」。

游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲一行人21日結束捷克訪問行程後轉往立陶宛。

他們21日晚間在首都維爾紐斯舊城區接受希米利特設宴接待；22日在國會的「憲法廳」與副議長莫庫奈伊特、薩烏達古（Pauliumi Saudargu）以及國會外交委員會和歐洲事務委員會成員會面，接著在集結立陶宛政、商等領域友台人士的民間組織「立陶宛台灣論壇」舉行的午宴發表演說，立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）、經濟創新部次長馬克維丘特（Eglė Markevičiūtė）出席，晚間則與國會友台小組交流。

游錫堃在21日的晚宴與22日的午宴都以台語吟詠自己所寫獻給立陶宛的詩作「立陶宛贈我國疫苗有感」，其中提到「邦民只我八之一，膽識堪齊美日肩」，內容和呈現方式令外委會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）等在場人士印象深刻。

游錫堃在22日的午宴演說提到，中國一再聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，其實依國民主權原理與聯合國憲章的民族自決精神，台灣人一人一票直選自己的國會及總統，更經歷三次政黨輪替，早已是主權獨立的國家。

國會「憲法廳」見證立陶宛恢復獨立後頒布新憲法、加入歐盟等涉及國家主權的重大歷史事件。身為1990年3月11日「復國宣言」的簽署人，安德利奇涅特特別帶游錫堃參訪見證「復國宣言」議決通過的舊國會大廈議場。她透過臉書表示，她認為自己「有義務」帶游錫堃重返歷史現場。

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游錫堃一行人預計今天稍晚結束正式訪問行程。訪立期間，他們規畫參訪維爾紐斯電視塔、大教堂廣場、位於前蘇聯特務機關國家安全委員會（KGB）大樓內的「占領與自由之戰紀念博物館」（又稱為「大屠殺受難人紀念博物館」）等「民主聖地」。

立陶宛經創次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）22日接受媒體採訪時透露，駐台經貿代表處預定9月12日開幕。游錫堃則說，已邀請希米利特出席在9或10月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。（編輯：高照芬）1110723