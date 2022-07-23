立陶宛預定9/12在台設處 外交部表達歡迎、提供協助

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）外交部今天表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）向立陶宛媒體透露，據目前時間表，立國駐台代表處預定於中秋節連假後9月12日當週正式設立，外交部對此最新發展重申誠摯歡迎立場。

外交部副發言人崔靜麟表示，台灣在去年11月18日設置駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊積極推動各項領域的交流合作，立陶宛政府並啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜。

外交部表示，台灣於今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處申請文件後，外交部隨即依照行政程序，迅速函覆同意立方設處。

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外交部表示，聶琉嫻娜今年6月訪台時在記者會宣布，立陶宛經濟暨創新部已啟動駐台代表遴選程序，預計程序完成後即可開館，台立雙邊就此議題持續密切溝通，台灣也將提供其駐台人員關於簽證及各項行政協助。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，外交部樂見立國駐台機構即將完成設立，加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域交流合作。（編輯：張均懋）1110723